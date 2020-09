Wyciek danych z polskiego sex shopu. Szczegółowe informacje trafiły do sieci

Udostępnij:

Do sieci trafił plik zawierający dane części klientów sklepu internetowego z artykułami dla dorosłych Sexshop.com.pl. Zawiera informacje o zamówieniach, głównie z maja 2019 roku. Wyciekły dane takie jak imię i nazwisko, e-mail czy opis zamówienia.

Jak podaje serwis Niebezpiecznik, w sieci znalazł się fragment danych, które miały pochodzić z wycieku ze sklepu sexshop.com.pl. Plik, o którym mowa, jest dość niewielkich rozmiarów, bo waży 58 kilobajtów i zawiera zaledwie 500 rekordów. To z kolei przekłada się na dane o 200 zamówieniach.

Jest to zaledwie niewielka część zamówień, które przeprowadzono w okolicach maja 2019 roku. Niewykluczone jednak, że w sieci znajduje się więcej danych, ale na razie na ten temat nic nie wiadomo. Udostępniony w sieci plik zawiera informacje takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, data i numer zamówienia oraz produktu i opisy o zamówionych produktów. Te z kolei są przedstawione bardzo szczegółowo.

Przykładowe opisy produktów wymieniane przez Niebezpiecznik to: "Bezprzewodowe jajeczko wibrujące", "The Farm Girl. Realistyczna wagina", "Torque. Masturbator W Wersji Podróżnej" czy "Seven Creations – Perfect Pleasures – Realistyczny, smukły wibrator analny". Informacje zgadzają się z nazwami wymienionymi na stronie sklepu, co jeszcze nie potwierdza wycieku.

Wyszukiwarki internetowe nie zaindeksowały pliku, więc potencjalni poszkodowani nie będą w stanie sprawdzić, czy problem dotyczy właśnie ich. Niebezpiecznik podjął próbę kontaktu ze sklepem sexshop.com.pl, ale żadnej odpowiedzi nie uzyskał. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach plik trafił do sieci.