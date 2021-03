"Wydawaj" pieniądze jak Jeff Bezos, Mark Zuckerberg czy Donald Trump

Udostępnij:

Nowa gra online pozwala przenieść się w świat, gdzie nie trzeba myśleć o pieniądzach, bo na koncie posiada się miliardy. Można kupić wszystko – od luksusowej willi z basenem, przez prywatny odrzutowiec, aż po wymarzony model samochodu.

Gra opisana na łamach serwisu internetowego "Interesting Engineering" to dzieło użytkownika Reddita – Paula McBurneya Jr. Mężczyzna stworzył witrynę internetową, dzięki której każdy z nas może na chwilę poczuć się jak Jeff Bezos, Donald Trump, Warren Buffet, Mike Bloomberg czy Federal Govt.

Wybierając konkretnego miliardera mamy do dyspozycji cały jego majątek. Przykładowo decydując się na Jeffa Bezosa możemy "wydać" ponad 124 miliardy dolarów. Aż trudno sobie wyobrazić, co kupić za taką kwotę. Witryna zawiera jednak liczne podpowiedzi razem z cenami (chociaż część z nich może odbiegać od rzeczywistości).

Wśród dostępnych opcji znajduje się np. zakończenie głodu na świecie, co przy środkach Bezosa można zrobić aż 120 razy. Inne propozycje to budowa elektrowni jądrowej za 8 milionów dolarów, kupienie wszystkiego na Amazonie za ponad 12 milionów dolarów, czy nabycie własnego tygrysa za jedyne 10 tys. dolarów. Nawet po takich wydatkach wciąż pozostaje pokaźna kwota do dyspozycji.

Portal "Interesting Engineering" przygotował własne propozycje na wydanie pieniędzy byłego CEO Amazona. Ciekawsze z nich to zakup ponad 23 tys. bunkrów na wypadek zagłady, które znajdują się w Nowej Zelandii i cieszą się sporym zainteresowaniem wśród najbogatszych, czy ponad 14 lat nocowania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (chociaż ze względu na Blue Origin, Bezos mógłby nie być szczególnie zainteresowany).