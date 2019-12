Wykradał dane firm medycznych i księgowych dla okupu. W końcu stanie przed sądem

Udostępnij:

Międzynarodowa grupa cyberprzestępcza The Dark Overlord stała za licznymi przypadkami wyłudzeń od firm z kręgów medycyny i finansów w USA. Brytyjczyk, który jest podejrzewany o takie działania został przekazany amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Mechanizm wyłudzeń był dość konwencjonalny. Napastnik najpierw wykradał bazy danych sektorów medycznych i księgowego, a następnie żądał okupu w bitcoinach za ich nieujawnienie. Dzięki temu firmy miały potencjalnie uchronić się przed wyciekiem wrażliwych informacji, które były w posiadaniu 39-letniego Nathana Wyatta.

Przestępcza kariera członka The Dark Overlord

To nie wszystko, co można znaleźć w akcie oskarżenia. Haker został posądzony o spisek, kradzieże tożsamości i groźby uszkodzenia ważnych komputerów. Nawet to nie zamyka wybryków członka The Dark Overlord Group. Wcześniej został już kilkukrotnie aresztowany za inne działania cyberprzestępcze, ale wypuszczano go z braku dowodów.

W 2016 rok miał włamać się na konto iCloud Pippy Middleton z rodziny królewskiej i wykraść ponad 3 tysiące zdjęć. Rok później hakował różne firmy i dokonywał oszustw związanych z kartami kredytowymi. Jego wybryki nie zostały potwierdzone i wychodził na wolność.

W końcu nadszedł kres jego działalności. Oszukane firmy zyskały na tyle mocne dowody, że Nathan Francis Wyatt przesiedział ostatnie 11 miesięcy w areszcie na terenie Wielkiej Brytanii. Teraz odpowie za swoje czyny w USA. Jak można było się spodziewać, nie przyznał się do winy i do końca procesu będzie przetrzymywany przez władze.

fragment dokumentów na temat sprawy Wyatta z justice.gov

Wyłudzenia i groźby w USA

Wątki związane z USA sięgają 2016 i 2017 roku. Nie podano ile firm padło ofiarą Wyatta, ale wiadomo, że mają swoje siedziby w kilku stanach. Dokonania oszusta są tym bardziej godne potępienia, bo nie ograniczał się do samych prezesów czy wysoko postawionych pracowników firm. Groził nawet ich rodzinom. Według The Hacker News miał wysłać wiadomość córce jednego z właścicieli firm o treści: Cześć… Wyglądasz spokojnie… Tak przy okazji, czy twój tata powiedział ci, że odmówił nam zapłaty, gdy ukradliśmy akta jego firmy?

Grupa The Dark Overlord, do której zdaniem śledczych należy Wyatt, stała też za takimi wypadkami jak wyciek niepublikowanych wcześniej 10 odcinków jednego z sezonów serialu Netflixa „Orange Is The New Black”. Widać po mniej destrukcyjnych działaniach (nie bagatelizujemy strat Netflixa, po prostu zdrowie i dobro pacjentów firm medycznych to cięższa sprawa) przyszła ochota na coś treściwszego.

Ciekawe ile firm związanych z ochroną zdrowia poszło na ugodę z The Dark Overlord? Na pewno były takie przypadki, co potwierdzają dokumenty z justive.gov. Ostatnio wspominaliśmy o podobnej kradzieży danych z Kanady. Tamtejszy koncern prowadzący badania medyczne zapłacił okup hakerom zgodnie z zaleceniami organów ścigania. Oczywiście policja prowadzi sprawę, więc może i pieniądze będą kiedyś odzyskane.