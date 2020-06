Wyszukiwarka Bing na Androida i iOS-a obsługuje ciemny motyw. Trzeba go włączyć ręcznie

Udostępnij:

Ciemny motyw trafił do mobilnej wyszukiwarki Microsoft Bing. Zarówno użytkownicy Androida, jak i iOS-a, mogą więc już wygodnie korzystać w niej także w nocy i dopasować do pozostałych aplikacji w swoich smartfonach. Po raz pierwszy ciemny motyw trzeba jednak włączyć ręcznie. By to zrobić, należy odwiedzić bing.com i zajrzeć do rozwijanego menu z prawej strony ekranu.

Oprócz możliwości zalogowania się i dodatkowych ustawień, na końcu listy jest tu od niedawna dostępny nowy suwak włączający ciemny motyw. Wystarczy go przesunąć, aby Bing zapamiętał ustawienia i od tego momentu wyświetlał wyniki wyszukiwania w ciemnych kolorach. Warto zauważyć, że jest to opcja, której nadal brakuje w wyszukiwarce Google w mobilnych przeglądarkach – ciemny motyw jest tutaj wciąż na etapie testów.

Aktywacja ciemnego motywu w mobilnym Bingu, fot. Oskar Ziomek.

Oskar Ziomek @o.zio #IMHO Szkoda, że włączenie ciemnych kolorów w Bingu nie ma przełożenia na pulę fotografii, z których losowane jest tak zwane zdjęcia dnia na stronie głównej wyszukiwarki. W praktyce łatwo więc o sytuację, w której fotografia jest bardzo jasna i "porazi" nocnego użytkownika już na starcie – ciemny motyw dotyczy tylko strony z wynikami wyszukiwania.

Ciemne kolory w wyszukiwarce to kolejna w ostatnim czasie zmiana dotycząca Binga, która może się przełożyć na jego większą atrakcyjność dla użytkowników. Niedawno opisywaliśmy także finalizację wielomiesięcznych prac nad zmianą dostawcy danych o mapach i ruchu drogowymi w Bing Mapach. Od niedawna informacje te pochodzą od uznanej firmy TomTom.

Korzystając z okazji przypominamy, że dobreprogramy też można przeglądać w ciemnych kolorach. By je włączyć, należy przewinąć stronę na sam koniec i aktywować tryb nocny, przyciskiem tuż nad stopką.