Wyszukiwarka obostrzeń wyjazdowych pokaże, gdzie możesz jechać na wakacje

Przy obecnych obostrzeniach związanych z koronawirusem łatwo się pogubić, szczególnie, kiedy ma się w planach podróż do innego kraju. Na szczęście powstał serwis, który znacząco to ułatwi.

Mamy dla Was prawdziwe CUDO! Prawdopodobnie jako pierwsi i jedyni w Polsce stworzyliśmy wyszukiwarkę obostrzeń wyjazdowych! Każdy z krajów ma 4 kategorie informacji: wjazd, testy, kwarantanna i tranzyt. Oczywiście będziemy je aktualizować na bieżąco.



➡️➡️https://t.co/5stx0Rz7qh pic.twitter.com/NCB445z87F — Fly4free (@Fly4freepl) February 20, 2021

Dzięki wyszukiwarce obostrzeń stworzonej przez serwis Fly4free, możemy łatwo sprawdzić do których krajów Polacy mogą wyjechać nie narażając się na problemy. Wyszukiwarka pozwala na upewnienie się w których krajach jest obowiązkowa kwarantanna i gdzie wymagane jest posiadanie wykonanego testu na koronawirusa przed przyjazdem. Użytkownicy łatwo sprawdzą jakie obostrzenia obowiązują w danym kraju, a także odfiltrują tylko te kraje, do których możliwy jest wjazd.

Wybierając konkretny kraj z udostępnionej listy możemy dowiedzieć się nie tylko czy możliwy jest wjazd, ale także jakie są konkretne wymagania by móc podróżować do danego państwa. Wyszukiwarka powie nam o konieczności wypełnienia formularzy wjazdowych, podpowie na jakich stronach się one znajdują, a także wyszczególni potrzebne nam ubezpieczenia, które należy wykupić jeszcze przed wyjazdem.

Jeżeli chcecie już teraz sprawdzić do jakiego kraju można pojechać bez większych problemów, to wyszukiwarkę obostrzeń znajdziecie pod tym adresem.