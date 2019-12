​Pobierz program

XMedia Recode to bezpłatne narzędzie do konwertowania plików zapisanych w formacie audio i wideo. Aplikacja posiada wszystkie najważniejsze funkcje do konwersji plików multimedialnych oraz opcje wspomagające przetwarzanie danych dla urządzeń przenośnych typu iPhone, iPod, konsole dla graczy czy telefony komórkowe.