XSplit to wielofukcyjne narzędzie dla systemu Windows wykorzystywane głównie do przeprowadzania transmisji na żywo za pośrednictwem najpopularniejszych serwisów streamingowych, ale nie tylko – można je z powodzeniem wykorzystać w biurze lub w szkole.

Twitch, YouTube, Ustream, Justin.tv, DailyMotion, NicoNico to tylko przykłady znanych serwisów, oferujących możliwość przeprowadzania transmisji na żywo z rozgrywki, które wspiera XSplit. Program kompatybilny jest z wieloma popularnymi kartami, takimi jak: AVerMedia Live Gamer HD, Hauppauge HD PVR 2, Roxio Game Capture HD Pro i wieloma innymi. Pełen wykaz kart i serwisów, z jakimi współpracuje XSplit dostępny jest na oficjalnej stronie producenta.

XSplit został wyposażony w interfejs użytkownika znany jako WYSIWYG (What You See Is What You Get), co oznacza, że nie musimy znać żadnego skomplikowanego języka programowania, by móc dostosować program do własnych preferencji. Dodawanie źródeł obrazu jest wyjątkowo bezproblemowe i pozwala łatwo umieścić np. kolejne zdjęcia lub obraz połączenie wideo za pośrednictwem Skype'a.

Wystarczy zatem kilka prostych czynności, by stworzyć profesjonalną transmisję. Może to być pokaz rozgrywki z ulubionej gry, wideokonferencja, kurs nauczania na odległości czy też przedstawienie informacji (np. z danej dziedziny). Nie musisz poświęcać wielu godzin na stworzenie niezbędnych treści.

Za pomocą tego narzędzia możesz również umieścić obraz na całym ekranie oraz widok z kamery internetowej w rogu. Siadając na zielonym tle i korzystając ze specjalnej funkcji XSplita sprawimy, że, odbiorcy zobaczą jedynie naszą sylwetkę (bez tła pomieszczenia, w którym nagrywamy pokaz) – będzie to wyglądało bardziej profesjonalnie.