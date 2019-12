Pobierz pr​ogram

XYplorer to menedżer plików o rozbudowanych możliwościach, stanowiący bardzo dobrą alternatywę dla Eksploratora Windows. Swoim wyglądem narzędzie nawiązuje do systemowego mechanizmu, jednak znacznie przewyższa go oferowanymi możliwościami.

Dużym atutem programu jest spora liczba opcji konfiguracyjnych, pozwalających dostosować poszczególne aspekty działania i wyglądu aplikacji do oczekiwań nawet bardziej wybrednych użytkowników. XYplorer umożliwia zmianę układu paneli do wyświetlania zawartości dysku, tworzenie zakładek do najczęściej wykorzystywanych lokalizacji, a także godny uwagi zaawansowany mechanizm wyszukiwania.

Pasek adresu XYplorer w odróżnieniu od swojego systemowego odpowiednika potrafi obsługiwać poza dokładną ścieżką także nazwy plików, komendy wyszukiwania oraz adresy URL. Z poziomu narzędzia wykonamy także wiele prostych czynności jak opróżnianie systemowego kosza, mapowanie dysków sieciowych itp. Menedżer wspiera skrypty tworzone przez użytkownika, obsługuje skróty klawiszowe i umożliwia zarządzanie powiązań formatów plików z aplikacjami, w których będą one uruchamiane.

XYplorer oferuje funkcję synchronizacji danych pomiędzy dwoma wskazanymi lokalizacjami, a także wbudowaną przeglądarkę grafiki (PNG, JPEG, GIF, TIFF, TGA, ICO i inne), odtwarzacz audio (WAV, MP3, OGG, APE itp.) i wideo (MPG, AVI, MOV, QT, VOB, TS, WMV itd.). Zaletą narzędzia jest niewątpliwie także rozbudowana funkcja historii, pozwalająca przeglądać wykaz m.in. wszystkich lokalizacji, jakie przeglądaliśmy w dowolnym panelu.

