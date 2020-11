Pobierz pr​ogram

Xara Designer Pro to profesjonalne i uniwersalne narzędzie do szybkiego projektowania grafiki, stron, DTP, rysowania, tworzenia grafik wektorowych oraz podstawowej obróbki zdjęć

Program charakteryzuje wysoka wydajność silnika renderującego podgląd tworzonych grafik, jak również wygodny interfejs, co przekłada się na szybką i bezproblemową pracę. Użytkownicy mogą korzystać z metody „przeciągnij i upuść” w wielu kontekstach i importować multimedia w wielu formatach.

Xara Designer Pro ma narzędzia do pracy z grafiką rastrową i wektorową, obróbki i retuszu zdjęć, a także obszerne zarządzanie kolorami, które przyda się przy przygotowywaniu materiałów do druku. Program został wyposażony w zaawansowane narzędzia do odmierzania i przyciągania elementów projektu, a także możliwość wygodnego tworzenia powtarzających się elementów. Na uwagę zasługują także szczegółowe narzędzia typograficzne.

Producent umożliwia także szybkie przygotowywanie i publikację stron internetowych bez programowania. W Xara Designer Pro znajduje się ponad 200 szablonów, dostępnych do wykorzystania i modyfikacji, odpowiednich zarówno na małe, jak i duże ekrany. Na stronach można zamieszczać skrypty, jak przewijanie z efektem paralaksy czy licznik odwiedzin, osadzać elementy, widżety serwisów społecznościowych, interaktywne galerie zdjęć, elementy sklepów i wiele innych. Producent oferuje także możliwość hostowania strony, 2 GB miejsca i domenę.

Kolejnym zastosowaniem programu jest tworzenie prezentacji interaktywnych w formatach HTML i PDF. Przy pracy ze zdjęciami można skorzystać między innymi z dodatku do tworzenia panoram, a także możliwości instalowania dodatków do Photoshopa. Do rysowania można używać tabletów graficznych.

Uwaga!

Po uruchomieniu programu można korzystać z wersji próbnej przez 7 dni. Po zarejestrowaniu się na stronie producenta można ten okres przedłużyć do 30 dni.