Xara Web Designer Premium to profesjonalne narzędzie do szybkiego tworzenie stron internetowych, od przygotowania strony, przez dodanie do niej skryptów i widżetów, po publikację. Producent zapewnia także możliwość hostowania strony pod własną domeną. Program zawiera ponad 200 szablonów stron internetowych, odpowiednich dla różnych rozmiarów ekranów, a także zaawansowane narzędzia typograficzne i 600 fontów do wykorzystania. Program łączy się też z katalogiem zdjęć stockowych, które można wykorzystywać za darmo. Tworzenie strony nie wymaga znajomości języków programowania ani tajników SEO – program dostarczy gotowe elementy i zoptymalizuje strony pod kątem wyszukiwarek i różnych przeglądarek.

Xara Web Designer posiada niezbędne narzędzia do manipulowania różnymi obiektami graficznymi, a tym narzędzia do obróbki zdjęć, tworzenia animacji i efektów i osadzania multimediów na stronach. Do dyspozycji użytkowników są też widżety serwisów społecznościowych, map Google, widżety sklepów i możliwość łatwej implementacji płatności internetowych.

Strony internetowe tworzone za pomocą kreatora aplikacji są przygotowywane według wytycznych W3C i działają pod większością najpopularniejszych na rynku przeglądarek. Dodatkowo strony mogą być wyświetlane również na urządzeniach przenośnych. Dzięki wykorzystaniu HTML5 możliwe jest również osadzanie wideo na stronach.

Wersja próbna programu działa przez 7 dni, a po darmowej rejestracji przez kolejne 23 dni.