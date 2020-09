Xbox All Access: konsola w abonamencie. Patrzymy, jak to się opłaca w Polsce

Udostępnij:

Microsoft podał ceny swoich nowych konsol Xbox Series S (1349 zł) oraz Xbox Series X (2249 zł) w regularnej sprzedaży. Jak się okazuje, to nie jedyny sposób na zakup sprzętu nowej generacji. Od ich premiery, 10 listopada 2020 r. wejdzie także usługa Xbox All Access. To zupełnie nowa opcja kupna sprzętu i warto ją wyjaśnić.

Xbox All Access – co otrzymujemy?

Usługa Xbox All Access to 24-miesięczny kontrakt między nami a Microsoftem za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy. Za stosunkowo niewysoką comiesięczną opłatą (od 99 złotych) otrzymujemy:

konsolę Xbox (są trzy do wyboru – więcej szczegółów w następnej sekcji)

(są trzy do wyboru – więcej szczegółów w następnej sekcji) 2-letni abonament Xbox Game Pass Ultimate (Xbox Live Gold, Xbox Game Pass na konsoli, PC oraz możliwość grania w "chmurze" na telefonie – wszystko w jednym pakiecie)

(Xbox Live Gold, Xbox Game Pass na konsoli, PC oraz możliwość grania w "chmurze" na telefonie – wszystko w jednym pakiecie) Abonament EA Play (zostanie na stałe włączony do Game Pass Ultimate)

Po zakończeniu kontraktu, konsola jest nasza na własność. Taki rodzaj zakupu może być dobrą alternatywą dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą od razu zakupić za gotówkę konsoli.

Trzy opcje – nie pomyl konsoli

Microsoft oferuje trzy konsole w abonamencie Xbox All Access:

Xbox One S (czyli model z "poprzedniej" generacji)

(czyli model z "poprzedniej" generacji) Xbox Series S (tańszy z modeli z "nowej" generacji)

(tańszy z modeli z "nowej" generacji) Xbox Series X (droższy i najpotężniejszy model z "nowej generacji")

Do tej pory polski oddział Xbox ujawnił jedynie cenę abonamentu Xbox One S w usłudze All Access i wynosi ona 99,99 złotych. Serwis Spider's Web podał orientacyjnie ceny Xbox Series S – 119,99 zł oraz Xbox Series X – 159,99 zł za miesiąc.

Xbox All Access – czy to się opłaca?

To kwestia względna. Na sucho wyliczając wartość poszczególnych elementów abonamentu, czyli konsolę oraz cenę usług na dwa lata – wyjdzie nam minimalnie drożej, ale będą to groszowe sprawy. Dla osoby, która nie może pozwolić sobie na jednowyrazowy, większy wydatek, Xbox All Access, może wydać się to względnie atrakcyjnym rozwiązaniem.

Xbox Series S vs X - mamy pełne parametry pierwszej z konsol, a więc zapraszam do obszernego porównania 👇 https://t.co/57ZX2PPZNc — Jakub Krawczyński (@SaltTehFries) September 9, 2020

Z przyczyn czysto zdroworozsądkowych zademonstruję wam opłacalność Xbox All Access na cenach nowych konsol Xbox Series S oraz Xbox Series X. Posłużyłem się oficjalnymi cenami konsol oraz szacowanymi cenami abonamentu All Access dla tychże modeli nowej generacji. Wnioski wyciągnijcie sami.

Xbox Series S w All Access:

Jeśli kupujemy Xbox Series S w All Access (119,99 zł / miesiąc), po 24 miesiącach będzie to dla nas koszt rzędu 2879,76 zł.

Gdybyśmy chcieli kupować wszystko osobno:

Konsola Xbox Series S – 1349 zł

Abonament Xbox Game Pass Ultimate na 2 lata – 1319,76 zł (54,99 zł x 24 m-ce)

Abonament EA Play – 159,98 zł (79,99 zł x 2 lata)

Po podliczeniu jest to więc 2828,74 zł – o około 51 złotych taniej w skali dwóch lat.

Xbox Series X w All Access:

Jeśli natomiast chcemy nabyć Xbox Series X w abonamencie Xbox All Access (159,99 zł / miesiąc), po 24 miesiącach łącznie będzie nas kosztować 3839,76 zł.

Gdybyśmy chcieli kupować wszystko osobno:

Konsola Xbox Series X – 2249 zł

Abonament Xbox Game Pass Ultimate na 2 lata – 1319,76 zł (54,99 zł x 24 m-ce)

Abonament EA Play – 159,98 zł (79,99 zł x 2 lata)

Po podliczeniu jest to więc 3778,74 zł – około 51 złotych taniej w skali dwóch lat. Czyli – ponownie – w zasadzie tyle, co nic.

Dotychczasowa oficjalna cena usługi Xbox Game Pass Ultimate to 54,99 zł za miesiąc. EA Play kosztował do tej pory 79,99 zł za cały rok z góry.

Jakub Krawczyński @jak.kra #IMHO Warto wspomnieć tutaj, że w Stanach Zjednoczonych, oferta Xbox All Access jest cenowo korzystniejsza niż w Polsce (jest po prostu taniej niż za konsolę i abonament osobno i to nawet nie licząc wartości EA Play). To jednak zaskakujące, że nawet w naszym kraju, który jest jednym z najdroższych jeśli chodzi o przelicznik siły nabywczej pieniądza na elektronikę i gry, jest to nawet opłacalne. Natomiast trzeba pamiętać, że przy odrobinie sprytu, Xbox Game Pass Ultimate można sobie wykupić i przedłużyć za znacznie mniejsze pieniądze. No, ale coś za coś – relatywnie niska opłata comiesięczna w All Access i wszystko mamy z głowy, albo kupujemy konsolę od razu, ale możemy dodatkowo zaoszczędzić na usługach.

Czego jeszcze nie wiemy?

Polski oddział Xbox jeszcze nie podał oficjalnie cen Xbox Series S oraz Xbox Series X w abonamencie Xbox All Access na Polskę. Informacje o tych konsolach zostaną udostępnione w późniejszym terminie – ale powinno być to w najbliższym czasie.

W momencie, gdy uzyskamy oficjalną informację, artykuł zostanie zaktualizowany. Nie należy jednak spodziewać się zbytniej (lub żadnej) rozbieżności.