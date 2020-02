Xbox (Beta) 2002.1001.3.0

Pobierz program

Nowa aplikacja Xbox (Beta) na Windows 10 służy zarówno do przeglądania oferty abonentom usługi Xbox Game Pass na PC, jak i całej sekcji sklepu Microsoft Store z grami na PC. Po ich zakupieniu lub pobraniu w ramach subskrypcji Xbox Game Pass, można nimi zarządzać, w tym instalować / odinstalowywać i uruchamiać z aplikacji Xbox (Beta) niczym z konkurencyjnych i dobrze znanych launcherów z PC. Warto dodać, że w tej aplikacji można wreszcie wybierać lokację, w której chcemy zainstalować daną grę.

Aplikacja oferuje również możliwość podejrzenia, co robią nasi znajomi (muszą mieć konto Xbox Live), a także zainicjowania z nimi (niezależnie od urządzenia: konsola, smartfon/tablet lub PC) czatu głosowego lub wysłania wiadomości tekstowej. Xbox (Beta) pozwala również na podgląd powiadomień Xbox Live, a także na tworzenie listy życzeń gier. Z poziomu tej aplikacji zobaczymy również opisy gier i ich wymagania, a także screenshoty i filmiki, a także dowiemy się, czy wspiera technologie takie, jak HDR10, czy Variable Refresh Rate.

Usługa Xbox Game Pass to stale rozszerzana baza gier, zawierająca aktualnie ponad 100 pozycji, do której dostęp uzyskać można już za 40 zł / mies (początkowa cena to 18,99 zł). Jeśli natomiast jesteście zainteresowani Game Passem w wersji na PC i Xbox One jednocześnie, jest jeszcze opcja Xbox Game Pass Ultimate za 54,99 zł. Oferta jest o tyle warta uwagi, że – w odróżnieniu od wielu konkurencyjnych rozwiązań – Microsoft udostępnia nie tylko produkcje z pewnym stażem rynkowym, ale także, a może przede wszystkim premiery własnych studiów. Przykładowo, Gears 5 pojawiło się w Game Passie w dniu premiery.

W aplikacji Xbox (Beta) katalog Xbox Game Pass na PC można przeglądać z podziałem na gatunki (np. RPG, gry akcji, wyścigi), bądź wyświetlić ostatnio dodane lub najpopularniejsze tytuły, a także gry, które obsługują funkcje sieciowe Xbox Live.

Należy pamiętać, że część tytułów dodawanych przez Microsoft jest dostępna wyłącznie na konsolę Xbox One, a inna porcja gier – tylko na PC. Spora ich liczba oczywiście jest grywalna na obydwie platformy jednocześnie. Jeśli gra jest objęta programem Play Anywhere, czyli działa zarówno na konsoli Xbox One, jak i komputerach osobistych Windows PC (Windows 10), to Xbox Game Pass również pozwala na zabawę z wykorzystaniem obydwu tych platform sprzętowych.