Xbox Game Pass: Microsoft chwali się liczbą abonentów. Granie w abonamencie się (im) opłaca

Microsoft przy okazji niedawnego zebrania finansowego 29 kwietnia 2020 pochwalił się po raz pierwszy tym, ile osób korzysta z abonamentu Xbox Game Pass. Liczba ta jest duża i imponująca. Pokazuje to wydawcom, jak ogromny potencjał ma model subskrypcji w grach wideo.

Mówimy tutaj o 10 milionach abonentów. Wiadomo - nie każdy z nich płaci te 10 dolarów, bo część z nich korzysta drogą promocji za przysłowiowego dolara. Tak czy inaczej, trudno nie być pod wrażeniem, tym bardziej, że testując tę usługę nietrudno dostrzec niesamowitą wartość w tej cenie. Tak więc jest duże prawdopodobieństwo, że spora część osób z tego grona z usługą pozostanie i będzie aktywnie opłacało Game Pass.

Gdy weźmiemy pod uwagę to, że w niedługim czasie wejdzie oficjalnie usługa strumieniowania gier na dowolnym urządzeniu, czyli Project xCloud, Xbox Game Pass może stać się atrakcyjną propozycją także dla osób bez PC-tów i Xboksów. Z xCloud, które można testować obecnie w 7 krajach (w tym od teraz także w Niemczech i Francji), korzystają setki tysięcy osób. Wkrótce Microsoft poszerzy dostępność usługi o kolejne państwa.

The only plans you should be making today are battle plans. Gears Tactics is available now on @XboxGamePassPC! pic.twitter.com/yEBNCxVTKh