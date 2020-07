Xbox: Project xCloud już wkrótce. Microsoft sprytnie to wymyślił

Microsoft już we wrześniu 2020 uruchamia Project xCloud, czyli gry z Xbox w Twojej kieszeni na dowolnym urządzeniu mobilnym czy laptopie. Strumieniowanie gier bez konieczności posiadania konsoli niedługo wyjdzie z testów beta i wejdzie już do powszechnego użytku.

Testy Project xCloud odbyły się już w takich krajach, jak USA, UK, Kanada, Korea Południowa, Indie oraz 11 państwach Unii Europejskiej, w tym Niemczech, Francji, Irlandii, Włoszech, Hiszpanii i Szwecji.

Microsoft ogłosił właśnie, że usługa xCloud wejdzie oficjalnie do użytku już we wrześniu 2020 roku, a posiadacze abonamentu Xbox Game Pass nie będą musieli za opcję strumieniowania gier dodatkowo płacić. Subskrypcja Ultimate kosztuje 54,99 zł miesięcznie i daje nam abonament Xbox Live Gold, a także dostęp do Game Passa w wersji na konsoli oraz osobnej na PC (z innym zestawem gier).

Firma z Redmond reklamuje xCloud jako alternatywę dla osób, które chcą grać poza domem, bądź nie posiadają ani konsoli, ani peceta do gier. Gigant podkreśla również to, że gry na Xboxa będą przenosić stany gry z każdego obsługiwanego urządzenia na drugie. - Gdy ukaże się Halo Infinite, Ty i Twoi przyjaciele będą mogli pograć gdziekolwiek na wielu typach urządzeń - głosi komunikat na oficjalnym portalu informacyjnym Xbox Wire.

At Xbox, we’re committed to putting you first. In September, Xbox Game Pass Ultimate members can enjoy unlimited play on your devices—at no additional costhttps://t.co/bCZ0712H87