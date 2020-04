Xbox Series S: Microsoft może wkrótce pokazać drugą nową konsolę

Udostępnij:

Wszyscy wyczekujemy premiery nowej konsoli Xbox Series X (o monstrualnej specyfikacji pisaliśmy tutaj) pod koniec tego roku. Tymczasem Microsoft może wkrótce zaprezentować Xbox Series S, jej tańszą wersję.

Tańszy Xbox Series S to budżetowa alternatywa dla Xbox Series X

Pogłoski o drugiej konsoli z niższej półki cenowej sięgają czasów E3 2019, kiedy to Phil Spencer, szef marki Xbox i działu gier w Microsofcie, ujawnił, że firma pracuje nie nad konsolą, ale konsolami nowej generacji. W międzyczasie pojawiały się doniesienia o dwóch sprzętach, zwanych Anaconda (nazwa kodowa Xbox Series X) oraz Lockhart.

Ten drugi z nich miał być tańszy, z mniejszą mocą obliczeniową, rzędu 4 TFLOPS, czyli mniej więcej taką, co PlayStation 4 Pro (aczkolwiek TFLOPS z poprzedniej generacji to nie to samo, co TFLOPS z obecnej). Tyle że z najnowszym procesorem AMD Ryzen na Zen 2 – tym samym, co w Series X. Kluczowa ma być tutaj oczywiście cena, o ile Xbox Series X zapewne będzie kosztował w okolicach 500 dolarów, tutaj spekuluje się o ok. 300 dolarach w przypadku Series S.

New Xbox Series X logo trademarked for retail packaging maybe?



Expecting a Series S variant soon...https://t.co/ZMxurYfexB #Xbox — Jez (@JezCorden) April 22, 2020

Losy Xbox Lockhart, jeśli wierzyć różnym doniesieniom były istną sinusoidą. W jednym momencie internet obiegła informacja jakoby Microsoft całkowicie porzucił ten projekt. Obecnie od dłuższego czasu dyskusja o tej konsoli powróciła i branża powszechnie uważa, że firma z Redmond ją wyda.

Wkrótce możemy zobaczyć Xbox Series S

Portal Windows Central i niezawodny w temacie najnowszych informacji na temat Xboxa Jez Corden poinformowali o patencie z logiem Xbox Series X, jaki złożono 16 kwietnia 2020. Jak wynika z tego starszego wpisu w rejestrze patentowym, Microsoft złożył wniosek dotyczący Xbox Series S już wcześniej. Jest to jednak starsze logo, ale Jez Corden z Windows Central oczekuje, że wkrótce wariant "S" również zostanie zapowiedziany.

Z ostatnich informacji, jakie uzyskał specjalistyczny portal wynika, że Xbox Series S jest obecnie testowany przez pracowników działu Xbox, a Microsoft może pokazać tańszą konsolę już w maju 2020. Wtedy to również amerykańska firma miałaby zaprezentować nowy zestaw słuchawek bezprzewodowych dla Xboksów następnej generacji.