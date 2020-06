Xbox Series S: słabsza wersja konsoli też ma ray-tracing. I procesor lepszy niż PS5

Microsoft ma w zanadrzu Xbox Series S (nazwa kodowa: Xbox Lockhart), czyli tańszą wersję Xbox Series X. Nie wiemy jeszcze oficjalnie, kiedy i czy Microsoft tę wersję Xboxa zaprezentuje, ale wiemy, że ona istnieje.

Jeden z najbardziej znanych i szanowanych dziennikarzy technologicznych, Tom Warren z The Verge, ujawnił właśnie garść bardzo interesujących informacji.

Warren wyjawił na Twitterze, że Xbox Series S (taka nazwa jest także używana i prawdopodobna) obsłuży ray-tracing, tak jak potężniejsza wersja X.

to the “Lockhart will hold back next-gen” crowd:



• Lockhart CPU is faster than PS5

• Lockhart supports raytracing

• Game developers have been building PC titles for multiple GPUs for... decades



🔒💚