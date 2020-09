Xbox Series X i S – wyciekła cena oraz premiera. Jest małe zaskoczenie

Udostępnij:

Microsoft nie był w stanie utrzymać w tajemnicy informacji o cenie i premierze swoich nowych konsol: Xbox Series X oraz Xbox Series S. Kilku ekstremalnie wiarygodnych dziennikarzy w branży technologicznej uzyskało dostęp do materiałów promocyjnych sprzętu i podzieliło się tą informacją ze światem.

Ile będzie kosztować Xbox Series X i S?

Według materiałów z prezentacji Microsoftu, w których posiadanie weszli znani informatorzy Brad Sams i Jez Corden (Windows Central), konsole będą wycenione następująco:

500 dolarów – Xbox Series X (1833 zł)

300 dolarów – Xbox Series S (1129 zł)

Orientacyjne przeliczenie na złotówki według średniego kursu NBP z 8 września 2020 r. Należy pamiętać, że polskie (europejskie ogólnie) ceny konsol w praktyce są wyższe o jakieś 20-30 proc, więc na pewno nie będą one na naszym rynku ostatecznie takie, jak z przeliczenia. Gdy wchodził Xbox One X, jego cena w Polsce była wyższa o jakieś 18,39 proc. niż w USA.

Jakub Krawczyński @jak.kra #IMHO Przy założeniu, że w Polsce konsola Microsoftu byłaby droższa niż w USA w proporcjonalnie ten sam sposób, co Xbox One X w listopadzie 2017, cena Xbox Series X wyniosłaby 2179 zł.

Warto nadmienić, iż Sams i Corden mają najwyższy poziom reputacji jeśli chodzi o przecieki w branży technologicznej, a informacje przez nich podawane z reguły zawsze okazywały się prawdziwe.

Xbox Series S konsolą bez napędu

Microsoft obrał nieco inną taktykę niż Sony z PlayStation 5. Model Xbox Series S, o czym dowiadujemy się teraz po raz pierwszy – jest mniejszy i nie posiada napędu optycznego 4K Ultra HD Blu-ray. Ma również całkowicie odmienne wzornictwo. Jego cena jest także sporo niższa niż Xbox Series X.

fot. Brad Sams

To dlatego, że to (wedle wszystkich wyciekłych dotąd informacji) konsola znacznie mniej potężna (z 4 TFLOPS teoretycznej mocy obliczeniowej) – odznaczająca się tym samym procesorem co model X, ale słabszym układem graficznym i nieco mniejszą ilością RAM-u. Jednak wprowadzenie tak drastycznie tańszego modelu może mieć swoje plusy, szczególnie dla osób o mniej zasobnym portfelu, bądź tych, którzy chcieliby mieć dwie konsole, ale woleliby aż tak się nie nadwyrężać.

Kiedy premiera Xbox Series X/S?

Ostatnim elementem układanki Microsoftu jest data wprowadzenia do sprzedaży. Poznaliśmy również i tę informację. To 10 listopada 2020 r., a więc tydzień przed premierami Cyberpunk 2077, Call of Duty: Cold War i Assasssin's Creed: Valhalla.