Xbox Series X: jak ciepła jest konsola? Oficjalne pomiary zaskakują

Spadło właśnie embargo na dodatkowe informacje dziennikarzy o Xbox Series X. Dzięki temu dowiadujemy się sporo nowych rzeczy. Na przykład dotyczących kultury pracy konsoli. Przez ostatnie 2 tygodnie internetowi fanboje snuli narrację, że konsola jest ekstremalnie gorąca. Jak wyszło w praktyce? Prawdę ujawnił Jeff Grubb z portalu Gamesbeat.

Używając kamery termowizyjnej, amerykański dziennikarz dokonał pomiarów Xbox Series X na tle Xbox One X, PS4 Pro oraz komputera PC z kartą GeForce RTX 3080 i procesorem Ryzen 9 3900 XT. Na tapet wylądował Hitman 2 (poziom Mumbai). Grubb trzymał w uśpieniu każdy ze sprzętów przez 30 minut, a następnie je włączył i odpalił wspomniany wyżej tytuł i poziom.

Jak się okazuje Xbox Series X pracował z temperaturą mniejszą o ponad 4 stopnie Celsjusza niższą niż Xbox One X (najwyższy i średni odczyt), a w przypadku najniższej zarejestrowanej temperatury, różnica wynosiła ponad 11 stopni. W przypadku PS4 Pro odczyty te wynosiły w każdym rodzaju pomiaru o przynajmniej 15 stopni więcej. Jednak jak się okazało, kultura pracy RTX-a 3080 była nie do pobicia, bo karta osiągała jeszcze niższe temperatury niż Xbox Series X. Bardzo wiele to mówi na temat efektywności inżynierów Nvidii.

W "Hitmanie 2" konsola Xbox Series X pobierała 165 W podczas gdy One X – 173 W. Series X przy okazji osiągał wyższą liczbę FPS-ów. Jednak jest to gra z poprzedniej generacji konsol i należy się spodziewać, że pobór mocy dla next-genowych produkcji będzie wyższy. Tak właśnie było z "Gears Tactics" gdzie Grubb odnotował 182 W. Co ciekawe, a propos tego tytułu, okazuje się, że gra pomimo wyższych ustawień graficznych zajmuje na Series X mniej miejsca - o 450 MB.