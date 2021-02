Xbox Series X: kontroler ma przydatną funkcję, o której nie wiedziałeś

Udostępnij:

Kontroler do Xbox Series X, tak jak poprzednie pady do konsol Xbox, jest ceniony za swoją wszechstronność. Możemy go używać z wieloma urządzeniami, nie tylko konsolą, ale i PC czy też smartfonami. Jak się okazuje, Microsoft nie chwalił się do tej pory jedną bardzo przydatną funkcją, która przyda się, gdy gramy na więcej niż jednym urządzeniu.

Mówimy tutaj o przycisku do synchronizacji z urządzeniem. Oczywiście o jego istnieniu było wiadomo już przy wcześniejszej wersji pada - do konsol Xbox One. Odbywa się to przez włączenie najpierw przycisku parowania na konsoli, a później przez przyciśnięcie przycisku parowania na kontrolerze (tuż obok portu USB na ładowanie), a na PC musimy przytrzymać przycisk parowania na padzie przez 3 sekundy, a następnie dodać go z poziomu Start>Ustawienia>Urządzenia>Bluetooth.

Czego jednak Microsoft nie ujawnił to tego, że można nim szybko przełączać się między kilkoma urządzeniami. Fakt ten może zaciekawić osoby grające tym samym kontrolerem na PC, Xboksie oraz smartfonie.

Interesującą ciekawostkę na temat przycisku synchronizacji w padzie do Xbox Series X ujawnił pracownik Microsoftu, Timo Wolf. Jeśli sparowaliśmy kontroler z więcej niż jednym urządzeniem, wystarczy przytrzymać przycisk synchronizacji - tak, aby mignął 2-3x - następnie szybko stuknąć w ten sam przycisk dwukrotnie, aby przełączyć się na drugie urządzenie.

Jeśli słowny opis brzmi nazbyt skomplikowanie, cały proces można podejrzeć w formie wideo.

Należy zaznaczyć, że sztuczka działa wyłącznie jeśli korzystamy z padów do konsol Xbox (One i Series X/S), które obsługują Bluetooth bądź standard bezprzewodowy Microsoftu. Tak więc jeśli mamy PC-ta i pada do Xboksa z obsługą Bluetooth (ewentualnie PC z obsługą protokołu Xbox Wireless), nie będzie problemu.

Jeśli natomiast mamy starszą wersję kontrolera Xbox bez obsługi Bluetooth i potrzebujemy bezprzewodowego adaptera do PC z Windows 10 - z tej funkcji już nie skorzystamy (niestety tak samo będzie na iPhonie).