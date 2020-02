Xbox Series X z 12 TFLOPS będzie ośmiokrotnie mocniejszy od Xboxa One

Udostępnij:

Microsoft ujawnił garść konkretów dotyczących najnowszej konsoli Xbox Series X. Z mocą 12 TFLOPS jednostki graficznej (GPU) będzie ośmiokrotnie mocniejszy od Xboxa One, ale już tylko dwa razy mocniejszy od Xboxa One X, czyli najmocniejszej wersji z serii One. Dedykowane jednostki obliczeniowe (CPU i GPU) dla Xbox Series X został zaprojektowany przez inżynierów Microsoftu na podstawie architektur AMD Zen 2 i RDNA 2.

Xbox Series X z ray tracingiem

Xbox Series X umożliwi obsługę technologii ray tracing, czyli śledzenia promienia. Technologia ta zapewnia świetne efekty wizualne, takie jak dynamiczne oświetlenie, cienie i odbicia, jednak wymaga dużej mocy obliczeniowej. Do tej pory nie była dostępna na konsolach.

Nowa konsola Microsoftu obsłuży też technologię Variable Rate Shading dostosowującą moc obliczeniową do konkretnych efektów na renderowanej klatce. Dodatkowo w Xbox Series X zostaną zastosowane znane już od dawna w PeCetach dyski SSD. Nowością będzie natomiast funkcja Quick Resume, która pozwoli na kontynuowanie gry praktycznie natychmiast, bez konieczności wczytywania jej od początku i przeczekiwania wszystkich ekranów ładowania. Ma to dotyczyć, co ciekawe, "wielu gier jednocześnie" jak pisze Microsoft, a więc więcej niż jednej, jak było do tej pory.

Innym novum jest Dynamic Latency Input, czyli mechanizm do dynamicznego balansowania opóźnień w przesyłaniu sygnału do pada, który ma być bezpośrednio zsynchronizowany ze ścieżką renderingu w grze, minimalizując input lag.

Microsoft obiecuje też: 120 klatek na sekundę, eliminację pionowego rozrywania (tearing) poprzez wsparcie dla HDMI 2.1 i funkcję Variable Refresh Rate oraz wsteczną kompatybilność dla niektórych tytułów. Co ciekawe w informacji Microsoftu nie ma wzmianki na temat rozdzielczości 4K, która często jest wymieniana w kontekście konsol 8. generacji.