Xbox Series X|S pozwoli pobrać gry przez kupieniem. Microsoft odpowiada na potrzeby graczy

Microsoft zdaje się wychodzić po raz kolejny naprzeciw oczekiwaniom graczy i na nowych konsolach zadebiutuje funkcja, która z pewnością ucieszy wielu z nich. Xbox Series X|S pozwoli pobierać gry przed ich faktycznym zakupem, co oznacza, że będziemy mogli wcześniej przygotować się na przejście wyczekiwanego tytułu.

Rozmiar gier już teraz nieraz stanowi problem, a długie oczekiwanie na pobranie świeżo zakupionego tytułu niejednego zniechęciło do gry. Rozwiązaniem na to ma być nowa funkcja zapowiedziana przez Microsoft, która dostępna będzie dla posiadaczy Xbox Series X|S. Zgodnie z najnowszymi informacjami gracze otrzymają możliwość wcześniejszego pobierania gry, zanim jeszcze za nią zapłacą.

Funkcja będzie działać tak samo, jak znany już pre-load cyfrowych tytułów, jednak po raz pierwszy gracze będą mogli pobierać grę jeszcze zanim ją kupią. Skorzystać mogą na tym przede wszystkim osoby kupujące gry w pudełkach oraz abonenci Xbox Game Pass, którzy będą mogli pobrać grę w momencie ogłoszenia jej premiery w abonamencie, dzięki czemu uruchomienie jej będzie możliwe od razu w dniu premiery.

To również duże ułatwienie dla tych, którzy wyczekują pudełkowej premiery gry, ponieważ mogą ją pobrać, zanim odbiorą fizyczną kopię. Dzięki temu w momencie włożenia płytki do napędu nie będzie trzeba czekać na instalację zarówno tytułu, jak i łatek. Funkcja oczywiście nie będzie dostępna jedynie dla gier przedpremierowych - każdy tytuł będzie można zainstalować przed faktycznym zakupem.

Przypominamy, że premiera konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S będzie miała miejsce 10 listopada 2020 roku, ale można już je zamawiać w polskich sklepach. Zwróćcie jednak uwagę, czy zamawiamy właściwy model, by uniknąć wpadki użytkowników Amazona. Jeżeli jednak czekacie na zakup konsoli w abonamencie, to musicie jeszcze się wstrzymać - oferta Xbox All Access ruszy bliżej premiery konsol.