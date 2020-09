Xbox All Access. Microsoft podał polskie ceny Xbox Series X|S w abonamencie

Udostępnij:

Microsoft ogłosił właśnie cenę abonamentu Xbox All Access. To nietypowy pomysł sprzedaży konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S. Funkcjonuje on na podobnych zasadach, co zakup abonamentu u operatora sieci komórkowych wraz z dołączonym telefonem. Ceny takiej usługi mogą zainteresować wielu Polaków.

W ramach Xbox All Access podpisujemy 24-miesięczną umowę z Microsoftem za pośrednictwem jednego z partnerskich sklepów. W jej ramach otrzymujemy konsolę oraz 2-letni abonament Xbox Game Pass Ultimate, który gwarantuje dostęp do biblioteki ponad 260 gier, w tym nowości Microsoftu w dniu premiery, a także usługę Xbox Live Gold (do rozgrywki sieciowej) i możliwość grania na smartfonach. Zamiast płacić z góry gotówką, mamy rozbitą płatność na 24 miesiące. Jeśli myślicie, czy to się opłaca, odpowiedź będzie zaskakująca.

Xbox All Access: ceny konsol Xbox Series w abonamencie

Zarówno Xbox Series X (potężniejsza wersja konsoli), jak i Xbox Series S są dostępne w ramach abonamentu Xbox All Access. Ich ceny miesięczne prezentują się następująco:

111 złotych za miesiąc – Xbox Series S

148 złotych za miesiąc – Xbox Series X

Xbox Series S vs X - mamy pełne parametry pierwszej z konsol, a więc zapraszam do obszernego porównania 👇 https://t.co/57ZX2PPZNc — Jakub Krawczyński (@SaltTehFries) September 9, 2020

Jeśli interesuje was dokładne porównanie tych konsol i to, czym one się różnią, możecie przeczytać o tym na zaprzyjaźnionej Polygamii.

Warto także odnieść się do opłacalności, którą wstępnie wyliczaliśmy tutaj. W skrócie – ceny konsol oraz dwuletniego abonamentu Xbox Game Pass Ultimate są minimalnie tańsze od kupna konsoli wraz z tą usługą (na 24 miesiące) za gotówkę. Może to być zaskakujące, ale tak właśnie jest.

Xbox All Access: od kiedy dostępne konsole w abonamencie?

Microsoft nie podał dokładnej daty wprowadzenia konsol w ramach abonamentu Xbox All Access do sprzedaży. Informacje na ten temat będą podawane przez sklepy partnerskie, aczkolwiek ten typ sprzedaży zostanie prawdopodobnie uruchomiony bliżej premiery konsol. Ta przewidziana jest w Polsce na 10 listopada 2020 r.

Xbox Series X czy Xbox Series S? Którą z konsol wybrać. Porównujemy parametry i przyglądamy się, dla kogo są to sprzęty. A wy co wybieracie? | Polygamia https://t.co/99MdxVIyqh pic.twitter.com/mKXiK5VKt5 — Jakub Krawczyński (@SaltTehFries) September 9, 2020

Warto także wspomnieć, że regularna przedsprzedaż Xbox Series X|S rusza w Polsce od 22 września 2020 r., godziny 9:00 czasu polskiego.