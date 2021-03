Xbox: gry Free To Play bez abonamentu. Microsoft testuje nowe rozwiązania

Udostępnij:

Już od wielu lat, zwłaszcza przy wzroście popularności darmowych gier typu free-to-play, jak np. "Fortnite", Microsoftowi obrywało się za to, że wymagał do nich wykupionego abonamentu sieciowego. Ten stan rzeczy ma się zmienić, a firma już zaczęła wdrażać nowe rozwiązania. Już wkrótce zagramy w hit Epic Games bez Xbox Live Gold, a oprócz tego skorzystamy z kilku innych opcji.

Już teraz członkowie programu testowego Xbox Insider w kręgu aktualizacji Alpha Skip Ahead oraz Alpha mogą przetestować kilka nowych funkcji bez opłaconego abonamentu Xbox Live Gold.

Oficjalnie abonament ten kosztuje 29 zł miesięcznie lub w wersji 3-miesięcznej - 79 zł. Jest on wymagany do gry sieciowej, ale - co było mocno krytykowane od dłuższego czasu - także dla darmowych gier wieloosobowych (free-to-play).

Testerzy mogą obecnie grać w hity pokroju "Fortnite" czy też "Call of Duty: Warzone" albo "Apex Legends" bez konieczności posiadania Golda.

To nie jedyne korzyści, jakie ma wprowadzić Microsoft. Firma pozwala testerom korzystać także z czatu głosowego, jak i wyszukiwania graczy do wspólnej rozgrywki ("wyszukiwanie grup") - również bez abonamentu Gold.

Po upłynięciu okresu testowego, Microsoft ma wprowadzić te zmiany w życie dla wszystkich użytkowników.

Warto podkreślić, że PlayStation od samego początku wprowadzenia PlayStation Plus pozwalało na rozgrywkę w grach free-to-play bez abonamentu. Tym samym Xbox zrównałby się pod tym względem z konkurencyjnymi PS4 i PS5.