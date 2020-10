Xbox w Twoim telewizorze? Microsoft mówi o przystawce USB do streamingu gier

Udostępnij:

Szef działu gier w firmie Microsoft, Phil Spencer, rozmawiał niedawno z portalem Stratechery. Wyjawił w nim dalsze plany poszerzania dostępności gier z platformy Xbox na inne urządzenia. Jego słowa były bardzo sugestywne i zostały odebrane w branży jako sygnał do tego, że firma będzie wydawać przystawkę USB do telewizorów.

Xbox jako przystawka TV

Zapytany o przyszłość rozbudowy "ekosystemu" Xbox, Spencer powiedział: "Sądzę, że wkrótce zobaczysz tańszy sprzęt w ramach naszego ekosystemu - mówimy tutaj o przystawkach USB do streamingu i innych akcesoriach podłączonych do telewizora do grania poprzez xCloud". xCloud jest oczywiście usługą strumieniowania gier Microsoftu, która obecnie działa na smartfonach i tabletach z Androidem.

W tym momencie Microsoft bardzo ściśle współpracuje z Samsungiem oraz LG. Jest bardzo możliwe, że aplikacja Xbox Game Pass służąca do strumieniowania gier mogłaby trafić na telewizory jednej, jeśli nie obu z tych marek.

Jednak aby zapewnić znane hity bez konieczności posiadania konsoli, należy myśleć o usunięciu wszelkich barier. Dlatego dzięki dodatkowej przystawce, marka posiadanego telewizora nie miałaby znaczenia.

Nowy typ abonamentu - Xbox Game Pass Platinum i Project Hobart

"Niewykluczone, że moglibyśmy dołożyć do abonamentu Xbox Game Pass możliwość strumieniowania gier na telewizorze przy użyciu wyłącznie kontrolera" - mówił szef marki Xbox. Spencer powiedział także, że Microsoft rozważa wprowadzenie nowego typu abonamentu, zwanego Xbox Game Pass Platinum, który zapewniałby oprócz dostępu do nowych gier w abonamencie, także nowy sprzęt w abonamencie. Można spekulować, że chodzi o przystawkę TV wraz z kontrolerem i dostępem do biblioteki Game Pass.

Co ciekawe, Microsoft już w roku 2016 myślał o wydaniu przystawek USB do strumieniowania gier. Jednak urządzenie z nazwą kodową Project Hobart, które miało być czymś w stylu "Chromecasta do gier". Ostatecznie plany jego wydania zostały porzucone.

Aplikacja xCloud na iPhone'y - szybciej niż myślisz

Ostatnia ciekawa wzmianka z wywiadu Spencera z Stratechery dotyczyła aplikacji do strumieniowania gier Xbox Game Pass (potocznie znana jako xCloud) na system iOS.

Wiemy, kiedy się jej spodziewać - Microsoft wprowadzi ją na początku 2021 roku. Będzie ona działać jako aplikacja przeglądarkowa w stylu PWA. W podobny sposób funkcjonuje konkurencyjna usługa Amazon Luna, choć jak zaznaczył Brad Sams, prawdopodobnie xCloud na iPhone'y w ten sposób będzie uruchamiać nieco wolniej niż na Androida (gdzie jest natywna aplikacja).

Niedawno Microsoft zaktualizował aplikację Xbox Game Pass i dodał w niej możliwość grania dotykowego (bez kontrolera) do 10 kolejnych tytułów.

Aplikacja Xbox Game Pass, która oferuje granie na smartfonie i tablecie z Androidem jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.