Xiaomi Mi TV Q1: 75-calowy QLED wchodzi do Polski. Cena jest atrakcyjna

75-calowy telewizor QLED Xiaomi Mi TV Q1 lada moment zadebiutuje w Polsce i właśnie poznaliśmy jego cenę. To produkt, który oferuje możliwości sprzętów z wyższej półki, ale po niższej niż konkurencja cenie. Posiada najnowsze złączami HDMI 2.1, a więc jest przystosowany pod konsole PS5 i Xbox Series X.

Xiaomi Mi TV Q1 - parametry

Xiaomi Mi TV Q1 dysponuje 75-calowym ekranem typu QLED. Jego rozdzielczość to 4K, a sam odbiornik jest zgodny z technologiami HDR: HDR10, Dolby Vision i HDR10+. Zapewniają one znacznie większą jasność obrazu, a także bardziej podkreślają ciemniejsze elementy bez utraty detali w obrazie.

Telewizor Xiaomi stawia na dobrze znany system operacyjny Android TV w wersji 10. Posiada on zintegrowanego Asystenta Google oraz Chromecast (protokół do przerzucania muzyki i wideo z telefonu).

Obecność trzech złącz HDMI 2.1 zagwarantuje nam rozgrywkę w grach wideo na PS5 i Xbox Series X w rozdzielczośći 4K przy jednoczesnej płynności animacji 120 klatek na sekundę. Matryca 120 Hz to także gwarant dobrych doznań przy oglądaniu sportu, czy w ogóle treści z szybkim ruchem na ekranie.

Xiaomi zadbało tutaj o obecność przydatnych funkcji HDMI 2.1, jak automatyczny tryb gry czy dźwięk przez HDMI eARC (czym on jest - tłumaczyliśmy na siostrzanej Gadżetomanii).

Ekran QLED to tak naprawdę matryca LCD z warstwą z tzw. kropek kwantowych. To one zapewniają wyższą jasność obrazu oraz znacznie szerszą paletę barw widzianych na ekranie.

Mi TV Q1 wyróżnia się dodatkowo systemem pełnoekranowego wygaszania lokalnego (Full Array Local Dimming - FALD). Ten rodzaj podświetlenie gwarantuje wyższy niż standardowo w LCD poziom czerni, a także głębszy kontrast.

Producent szczyci się 100-procentowym pokryciem przestrzeni kolorów NTSC.

Jeśli chodzi o audio, Xiaomi wprowadziło systemu dźwięku o mocy 30 W, na który składają się 2 głośniki wysokotonowe oraz 4 niskotonowych. Obsługują one formaty Dolby Audio/DTS-HD.

Cena i dostępność

Telewizor Xiaomi Mi TV Q1 w wersji 75-calowej będzie dostępny w przedsprzedaży od 15 marca w cenie 4999 złotych. Promocja będzie trwać do wyczerpania zapasów. Później w regularnej sprzedaży przyjdzie nam za sprzęt zapłacić 6499 zł.