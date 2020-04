Xiaomi TV Stick wkrótce w sprzedaży? Był telewizor, pora na przystawkę Android TV

Niedawno Xiaomi ogłosiło swój pierwszy telewizor 4K (tu testowaliśmy jako jedni z pierwszych) na Polskę. Firmie marzy się ekspansja na rynku audio-wideo, gdzie na różnych rynkach ma już całkiem sporą liczbę urządzeń tego typu. Według najnowszych przecieków do sprzedaży miałby w najbliższym czasie wejść Xiaomi TV Stick.

Jeden z użytkowników Twittera (Sudhanshu) opublikował infografikę z planami wydawniczymi firmy, od kwietnia do lipca 2020 roku. Wynika z niej, że Xiaomi Mi TV Stick miałby pojawić się w Europie w sprzedaży już w maju 2020.

Here's the entire list of Xiaomi's Smart IoT products that will be launching in Europe in upcoming months!

Thanks to my exclusive Chinese source ;) pic.twitter.com/qQMH3FTGyX