Xiaomi na czarnej liście USA ze względu na nagrodę otrzymaną przez CEO

Jak wiadomo nie od dzisiaj, stosunki Stanów Zjednoczonych z Chinami są dosyć napięte, szczególnie, gdy w grę wchodzi technologia. Jeszcze w styczniu Xiaomi zostało umieszczone na czarnej liście. Powodem miały być jej powiązania z chińskim wojskiem. The Wall Street Journal dotarł jednak do faktycznego powodu, dla którego firma została na niej umieszczona.

Od momentu, kiedy Xiaomi zostało umieszczone na czarnej liście, firma cały czas zaprzecza wszystkim stawianym jej zarzutom. W swoich oświadczeniach, Xiaomi powołuje się na fakt, że firma działa zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami jurysdykcji, w których prowadzi swoją działalność. Dodatkowo, zapewnia ona, że nie jest własnością, a także nie jest w żaden sposób kontrolowana ani powiązana z chińskim wojskiem, co było głównym zarzutem, padającym ze strony USA.

Z raportu The Wall Street Journal wyłania się jednak prawdziwy powód, dla którego Stany Zjednoczone umieściły Xiaomi na czarnej liście. Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, nagroda przyznana dyrektorowi generalnemu Xiaomi, Lei Junowi, była głównym powodem umieszczenia firmy na czarnej liście. Lei, jako jeden ze 100 CEO chińskich firm, otrzymał w 2019 roku nagrodę Outstanding Builder of Socialism with Chinese Characteristics, co można tłumaczyć jako nagrodę dla „wybitnego budowniczego socjalizmu o chińskiej charakterystyce”.

Nie bez znaczenia jest fakt, że nagrodę dla CEO Xiaomi przyznała MIIT, czyli agencja rządowa zajmująca się technologią i polityką przemysłową Chin. Jak możemy się dalej dowiedzieć z raportu, MIIT jest odpowiedzialna za fuzję cywilno-wojskową Chin. Dodatkowo na jej barkach leży także odpowiedzialność za współpracę Chin z prywatnymi firmami przy tworzeniu technologii dla armii tego kraju.

Xiaomi, zgodnie z wieloma doniesieniami, skorzystało z legalnej drogi, w celu usunięcia firmy z czarnej listy w Stanach Zjednoczonych. Firma nie skomentowała jednak póki co faktu, że to właśnie ta nagroda, jest przyczyną jej problemów.