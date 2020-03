Xiaomi prezentuje prototyp 40-watowej ładowarki bezprzewodowej – bije rekordy

Xiaomi w 2020 r. zamierza skupić się na rozwoju ładowania indukcyjnego. Tak przynajmniej można sądzić na bazie wideo, które w serwisie Weibo opublikował wiceprezes firmy, Chang Cheng.

Chang przedstawia ładowarkę bezprzewodową o mocy 40 W. Jak widać na udostępnionym materiale, urządzenie pozwala naładować zmodyfikowany (bo standardowa wersja obsługuje ładowanie bezprzewodowe do 30 W) smartfon Mi 10 Pro, wyposażony w akumulator 4000 mAh, od 0 do 100 proc. w ciągu około 40 min.

Wprowadzenie tego rodzaju ładowarki do masowej sprzedaży byłoby nie lada rewolucją. Obecnie topowa ładowarka indukcyjna Xiaomi, model Mi Charge Turbo, ma moc 30 W. A i tak bije na głowę większą część rozwiązań dostępnych w sklepach.

I guess this technology in mass production will appear in the new Mix series 😊🙏https://t.co/JzEollihIZ