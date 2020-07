Xiaomi prezentuje telewizor OLED z HDMI 2.1. Ponoć świetny dla graczy

Udostępnij:

Nadchodzi Xiaomi Mi TV Lux - pierwszy telewizor typu OLED chińskiego producenta z nowej linii Master Series. Firma niedawno poszerzyła w Polsce swoje portfolio o pierwszy telewizor 4K z Android TV. Był to testowany przez nas Xiaomi Mi TV 4S. Jednak chiński producent ma znacznie większe ambicje niż tylko odbiorniki LCD.

Xiaomi wchodzi w OLED-y. Ich telewizor powinien spodobać się graczom

Xiaomi właśnie wprowadza do sprzedaży swój pierwszy telewizor typu OLED, Mi TV Lux z Master Series. Jest już on dostępny w Chinach w wersji 65-calowej za całkiem przystępne (jak na OLED, który jest naturalnie droższy).

Telewizor OLED Xiaomi odznacza się rozdzielczością 4K Ultra HD i obsługuje technologię HDR w formatach HDR10, HDR10+, Dolby Vision. Xiaomi chwali się 98,5 proc. pokryciem przestrzeni kolorów DCI-P3 i wysokim ich odwzorowaniem (Delta E >= 1,5).

Jak na produkt z 2020 roku przystało znajdziemy wszystkie najważniejsze funkcje potrzebne graczom pod nowe konsole, takie jak PlayStation 5 i Xbox Series X.

fot. Xiaomi

Mowa tutaj o portach HDMI 2.1 (które niekoniecznie są standardem nawet u bardziej prestiżowych producentów w 2020) i obsłudze technologii Variable Refresh Rate i Automatycznego Trybu Gry. Telewizor ten obsłuży 4K przy 120 Hz/FPS. Gracze na pewno docenią przy okazji to, że czas reakcji piksela (to nie to samo, co input lag) wynosi 1 ms (GtG).

Nie zabrakło także HDMI eARC niezbędnego do obsługi bezstratnego Dolby Atmos. Skoro już o dźwięku mowa, to tutaj Xiaomi zadbało o tym, żeby Mi TV Lux dobrze brzmiał - jak na telewizor. Jest tutaj 9 wbudowanych głośników o łącznej mocy 65 W z czego dwa podwójne zestawy głośników umieszczone są z tyłu odbiornika, a dodatkowo mamy odrębny 20 W subwoofer. Zestaw audio ma sprawić wrażenie dźwięku 3D wychodzącego ze wszystkich stron.

Jeśli chodzi o system operacyjny, jest to Android TV z wbudowanym asystentem XiaoAI Ai Assistant 3.0.

fot. Xiaomi

Wzornictwo telewizora jest także dość ciekawe, gdyż aż 98,8 procent jego powierzchni to ekran z minimalnymi ramkami.

Xiaomi Mi TV Lux - cena i dostępność OLED-a

Telewizor Xiaomi OLED, Mi TV Lux wyceniono na 12 999 juanów (7313,23 zł wg średniego kursu NBP z 3 lipca 2020) i od dzisiaj jest dostępny w Chinach.

Nie wiadomo, kiedy i czy wejdzie do sprzedaży w innych regionach, ale niewątpliwie jego wkroczenie dodałoby rynkowi kolorytu. 7300 złotych za nowy, 65-calowy telewizor OLED gotowy na nową generację konsol to nie jest wygórowana cena.