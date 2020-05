Xiaomi przygotowało kolejny monitor. Jest śmiesznie tani

Udostępnij:

Xiaomi w kwietniu informowało, że pracuje nad ekonomicznym monitorem komputerowym. Model Mi Display 1A, bo o nim tu mowa, miał kosztować 99 dol. (ok. 410 zł), czyli naprawdę niewiele. Tym większe jest zaskoczenie, że producent ten ogłosił właśnie kolejny wyświetlacz. Jeszcze tańszy od pierwowzoru.

Tym razem mowa o konstrukcji przeznaczonej do sprzedaży pod siostrzaną marką Redmi, a konkretniej Redmi Monitor 1A. Jej parametry są bardzo zbliżone do tego, co już widzieliśmy. Jest matryca IPS o rozdzielczości Full HD, jasność rzędu 250 cd/m², kąty widzenia 178/178 st., odświeżanie 60 Hz, HDMI 1.4 czy wąskie obramowanie—z jedną tylko istotną różnicą. Nowy model oferuje przekątną 23.5, nie zaś 23.8 cala.

Teraz najważniejsze – cena. W przypadku Redmi Monitor 1A ustalono ją na 86 dol. Przy dzisiejszym kursie daje to około 355 zł.

Co ciekawe, Redmi Monitor 1A debiutuje w Chinach równolegle z wariantem 23.8-calowym, który to jednak występuje w tej samej cenie co Xiaomi Mi Display 1A i z dużą dozą prawdopodobieństwa różni się od xiaomi wyłącznie detalami stylistycznymi.

Niestety, nie robiłbym sobie wielkich nadziei na to, że którykolwiek z tych wyświetlaczy trafi do Polski, a przynajmniej nie oficjalnym kanałem dystrybucji. W ofercie krajowego Mi Store cały czas nie znajdziemy ani jednego monitora, a już kilka ich Xiaomi wyprodukowało. Nie chodzi tylko o wspomniany Mi Display 1A, ale chociażby także efektowny, ultrapanoramiczny Mi Surface Display. Znając życie, pozostanie tylko import z Chin.