Xiaomi stało się trzecim największym producentem smartfonów

Xiaomi uzyskało miejsce trzeciego co do wielkości producenta smartfonów na świecie. Zgodnie z wynikami finansowymi Xiaomi za 2020 rok, spółka odnotowała znaczący wzrost zysków. Patrząc po uzyskanym wyniku, trudno się dziwić Stanom Zjednoczonym, że wprowadza kolejne restrykcje na chińskie firmy.

Jak donosi GizChina, Xiaomi ogłosiło, że w 2020 roku firma sprzedała około 10 milionów smartfonów z segmentu premium. Na tym jednak nie koniec, bowiem miesięczna liczba aktywnych użytkowników MIUI przekracza 400 milionów. Same dostawy smartfonów wzrosły o aż 17,5%, co daje 146,4 mln sztuk sprzedanych urządzeń.

Imponujące wyniki sprzedaży zapewniły Xiaomi trzecie miejsce co do wielkości producenta smartfonów na świecie. Pomimo obostrzeń ze strony rządu amerykańskiego, chińskiemu gigantowi udało się zwiększyć krajowe dostawy o 51,9% w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowo połowa przychodów firmy pochodzi z rynku zagranicznego.

GizChina twierdzi, że całkowity przychód jaki osiągnęło Xiaomi w zeszłym roku przekroczył 245 mld yuanów, co w przeliczeniu daje prawie 148 mld złotych. Ponad połowa tej kwoty, 152 mld zostało zarobione na sprzedaży smartfonów, które na Zachodnim rynku są jednymi z popularniejszych produktów tej firmy.

W poniedziałek Xiaomi planuje zaprezentować światu kolejne urządzenia Mi 11. Plotki mówią również o nowym urządzeniu Mi MIX 4, które miałoby być składanym smartfonem. Jeżeli kolejne sprzęty tej marki zyskają równie dużą popularność jak jej dotychczasowe produkty, to istnieje szansa, że w przyszłym roku jej wyniki finansowe będą równie imponujące.

Problemem dla firmy pozostają jednak nałożone na nią restrykcje, które mogą skutecznie wpłynąć na łańcuch dostaw i spowodować problemy z dostarczeniem zaplanowanych produktów. Czy to się jednak wydarzy, okaże się w najbliższej przyszłości.