Xiaomi stworzyło potwora. Oto 82-calowy telewizor 8K z 5G

Telewizory 8K stają się coraz powszechniejsze w produkcji. Xiaomi Mi TV Master Extreme Edition to najnowszy odbiornik chińskiego giganta, który zarówno stawia na najnowsze technologie wyświetlania oraz łączności.

Telewizor Xiaomi Mi TV Master Extreme Edition to 82-calowy odbiornik wyposażony w matrycę LCD z podświetleniem typu mini-LED. W przeciwieństwie do konwencjonalnych typów podświetlenia: krawędziowego, bezpośredniego czy pełnoekranowego, mini-LED oferuje więcej stref wygaszania obrazu – także w teorii powinien zapewnić lepszą czerń i kontrast. Czyli rzeczy, z którymi tradycyjnie LCD nie radzą sobie zbyt dobrze.

Odświeżanie tego telewizora Xiaomi 8K z 5G to 120 Hz, wraz z obsługą Dolby Vision i HDR10+. Cechuje się 98-procentowym pokryciem przestrzeni kolorów DCI-P3 oraz kontrastem 400 000:1.

Wewnątrz kryje się procesor Novatek 72685 (obsługujący 8K) wraz z układem graficznym Mali-G51 MP4 wraz z 4 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło złącza HDMI 2.1 wymaganego do uzyskania obrazu w 8K.

Xiaomi Mi TV Master Extreme Edition nie będzie telewizorem tanim. Jego cena to około 49 999 juanów, co według średniego kursu NBP z 2 października 2020 r. daje 28 249 zł. Nie wiemy jednak, niestety, czy odbiornik trafi do sprzedaży poza rynek chiński.