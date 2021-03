Xiaomi zmienia logo i właśnie chce ci ukraść 6 minut z życia

Udostępnij:

Dlaczego ukraść? – zapytacie. Bo tyle właśnie producent z Pekinu potrzebuje, aby opowiedzieć o zaokrągleniu rogów kwadratu.

Xiaomi ma nowe logo, i to nie byle jakie. Stworzył je bowiem sam Kenya Hara, znany japoński grafik i projektant, którego książki znajdują się wśród etatowych podręczników do estetyki czy teorii projektowania. Brzmi to spektakularnie, przyznajcie. Aż chciałoby się to arcydzieło wydrukować i nosić z dumą niczym klasyczną łyżwę na butach, prawda?

Cóż, kwestię anturażu zabezpieczył już sam producent, bo przedstawił... okolicznościową torbę zakupową. Słowem, przywiązanie do Xiaomi można teraz manifestować na całego.

O ile tylko ktoś nie poczuje się urażony, że nowe logo to tak naprawdę stare logo, lecz z zaokrąglonymi rogami. Choć trzeba oddać producentowi, że wygładził też czcionkę, co, jak podkreśla Hara, obrazuje dynamizm rynku elektroniki.

Obszerna historia nowego logotypu Xiaomi powyżej, a w niej m.in. trochę o matematyce i sztuce. I nie, to ponoć nie jest drwina ze świata artystów.