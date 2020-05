26.05.2019 21:35 • Recenzja do wersji 2.48

Przeglądarkę graficzną XnView zainstalowałem dla porównania jej z przeglądarką systemową Windows (w moim przypadku Windows 7 Professional 64-bit SP 1), a przede wszystkim ze znaną mi już przeglądarką graficzną FastStone Image Viewer.



Już po pierwszych minutach użytkowania i po zapoznaniu się z podstawowymi funkcjami widać, że XnView oferuje w dziedzinie edycji obrazu znacznie więcej, niż przeglądarka systemowa Windowsa oraz narzędzia systemowe Paint oraz Microsoft Office Picture Manager razem wzięte (takie jak m. in. zaznaczanie, kopiowanie zmiana rozmiarów, narzędzia do malowania, edycja kolorów, zmiana kontrastu, jaskrawości, usuwanie efektu czerwonych oczu).



XnView ma intuicyjny i czytelny interfejs: u góry znajduje się pasek menu, podzielony na sekcje: Plik, Edycja, Widok, Obraz, Filtr, Narzędzia i Okno. Pod paskiem menu mamy pasek narzędzi, a w nim m. in.: skanowanie, dostosowanie jasności/kontrastu/korekcji gamma i balans kolorów, konwertowanie, przechwytywanie pulpitu (których nie mają narzędzia systemowe Windowsa 7) i opcje. Pasek narzędzi oferuje ponadto kilka skórek do wyboru. W zakładce Miniatury można wybrać rozmaite formy ich wyświetlania (w tym wyświetlanie w wysokiej jakości), można też je wyostrzyć i ręcznie ustawić ich wielkość. W podzakładce Integracja z systemem – skojarzenia możemy wybrać formaty, których używamy najczęściej podczas zapisywania (domyślnie zaznaczone są tylko: gif, jpg/jpeg, png, tiff, bmp i pcx, pcc, dcx).



Co zwróciło moją uwagę, to zakładka Filtr a w niej rozmaite efekty techniczne i artystyczne jakie można osiągnąć: rozmycie obrazu, zmiękczenie, uwydatnienie szczegółów, wyostrzanie, redukcja szumów, dodanie szumów (kilka rodzajów), cień, obramowanie 3D, pocięcie, kafelki, mozaika, obraz olejny, fale i in. – wszystkie wprowadzane modyfikacje można sprawdzać w podglądzie. Program oferuje ponadto pobieranie obrazu z aparatu lub skanera (za pośrednictwem sterowników TWAIN i WIA).



Nie są to rzecz jasna wszystkie możliwości obróbki obrazu, jakie oferuje XnView, skupiłem się tylko na tych najważniejszych, przydatnych dla mnie w podstawowej obróbce obrazów, których nie mają narzędzia systemowe Windowsa. Jedna uwaga na marginesie: mam słabą kartę graficzną (Intel G41 Express Chipset), więc efekty obróbki obrazu na pewno nie są tak wyraźne, jak byłyby w przypadku karty o wysokich parametrach.



Ale XnView jest czymś więcej niż tylko przeglądarką, edytorem oraz konwerterem graficznym. Odtwarza ponadto pliki audio i wideo oraz – ciekawostka - otwiera pliki tekstowe (za pośrednictwem Microsoft Office Word). Innymi słowy - twórca tego programu, Pierre Gougelet, oddał do rąk użytkownika zamiennik systemowej biblioteki.



Podsumowując: XnView to bardzo dobry program, spełniający aż nadto moje oczekiwania, posiadający mnóstwo opcji edycyjnych, prosty i intuicyjny, a przy tym bezpłatny. Wydaje mi się, że pod względem bogactwa funkcji edycyjnych obrazu jest dosyć podobny do FastStone Image Viewer. Daję mu 5 gwiazdek i polecam go wszystkim, którzy poszukują przeglądarki obrazów z bogatym zestawem narzędzi do ich obróbki. Na pewno każdy znajdzie w nim coś interesującego dla siebie.