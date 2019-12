Pobierz program

Xopero Cloud Personal to program do tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi. Pozwala archiwizować pojedyncze pliki, ale również całe katalogi, skrzynkę mailową oraz tworzyć obrazy dysków, wliczając w to system operacyjny w wszystkimi danymi, ustawieniami i programami. Utworzone kopie zapasowe przechowywane są na serwerach, a przez to dostępne w dowolnym momencie z każdego miejsca na świecie.

Obsługa aplikacji jest przy tym prosta, dzięki czytelnemu interfejsowi, który nie jest przeładowany zbędnymi opcjami. Pomiędzy głównymi funkcjami przełączać się można korzystając z menu z lewej strony. Prócz strony startowej z podsumowaniem i skrótami, cztery główne działy w programie to zarządzanie projektami kopii zapasowych, przywracanie danych, tworzenie aktówek plików oczekujących na synchronizację oraz podgląd dziennika ostatnich zdarzeń.

Podczas codziennego korzystania z programu, kopie zapasowe wykonywane są automatycznie w tle, przez co nie wymagają od użytkownika wiele wkładu w ich nadzorowanie.

Wszystkie dane, które przygotowuje do przechowania program, są szyfrowane algorytmem AES 256, a fizycznie przechowywane w polskich serwerowniach. Co więcej, kopie zapasowe są dublowane i zapisywane w dwóch lokalizacjach, aby w razie awarii zapewnić do nich użytkownikom bezproblemowy dostęp.