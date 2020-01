Xshell 6.0 Build 0184

Pobierz program

Xshell to klient protokołów SSH (również z wsparciem przekazywania X11), Telnet, Rlogin oraz transmisji szeregowej. Program opiera się na kodzie popularnego PuTTY, ale posiada dużo bardziej rozbudowany interfejs i bogatszą konfigurację.

Poza możliwością podłączania się do innych maszyn Xshell posiada również konsolę lokalną, która jest bardzo podobna w działaniu do wiersza poleceń systemu Windows, ale można ją otwierać jako zakładkę w oknie programu i stosować dla niej schematy kolorystyczne. Terminal w pełni wspiera UTF8, dzięki czemu możliwa jest praca w wielu językach. Przy połączeniach SSH istnieje możliwość zestawiania szyfrowanych tuneli oraz przekierowywania portów, co można wygodnie monitorować z poziomu Xshella. Ciekawym dodatkiem jest Compose Bar – pasek umożliwiający wpisywanie komend lokalnie po czym wysyłanie ich do jednej lub wielu otwartych w danym oknie sesji.Często używane polecenia lub skrypty powłoki można zapisywać i umieszczać na pasku przycisków. Oczywiście zawartość tego paska można dostosować do własnych potrzeb. Aby zachować tekst wyświetlony na terminalu można go jednym kliknięciem wysłać do notatnika.

Jak przystało na pełnoprawnego klienta SSH, Xshell wspiera autoryzację z użyciem kluczy RSA i DSA, które potrafi również generować, importować i eksportować. Ponadto wspiera szyfrowanie AES128/192/256, 3DES, BLOWFISH, CAST128, ARCFOUR i RIJNDAEL z użyciem algorytmów SHA1, SHA1-96, MD5, MD5-96 i RIPEMD160 MAC.

Uwaga!