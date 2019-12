Pobierz​ program

YTD (skrót od YouTube Downloader) to prosta w użyciu i rozbudowana aplikacja, która służy do pobierania materiałów filmowych z serwisu YouTube i nie tylko.

Program jest jednym z wielu przedstawicielu "downloaderów" i jak na płatną propozycję prezentuje się on miło dla oka. Interfejs jest czytelny, ale jednocześnie kolorowy i po prostu atrakcyjny wizualnie. Sama obsługa sprowadza się do wprowadzenia adresu URL do pożądanego filmiku do schowka i wybrania odpowiedniej opcji w aplikacji - możemy również po prostu "przeciągnąć" link do materiału na specjalną ikonkę, która pojawia się na wierzchu innych otwartych aplikacji.

W opcjach do wyboru mamy wybór preferowanej rozdzielczości (do FullHD, czyli 1080p) oraz listę obsługiwanych formatów, wśród których odnajdziemy w zasadzie wszystkie najważniejsze i najpopularniejsze formaty audio i wideo. Dodatkowo pobrane materiały możemy przekonwertować na inny, wybrany format. YTD umożliwia również pobieranie wielu klipów jednocześnie, posiada funkcje pauzowania i wznawiania pobierania oraz podglądu materiału podczas samej operacji.

