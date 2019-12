Pobierz progra​m

YTD Video Downloader (kiedyś YouTube Downloader) to jedno z najpopularniejszych narzędzi do pobierania z Internetu krótkich klipów wideo. Wbrew nieco mylącej nazwie pozwala ono zapisywać na dysku komputera filmiki pochodzące nie tylko z serwisu YouTube, ale również Bing Video, Blip.tv, DailyMotion, Facebook, Metacafe, Google Video i wielu innych.

Praca z programem jest bardzo prosta i ogranicza się do wklejenia w głównym jego oknie linku do wybranego klipu. Ponadto użytkownik posiada możliwość definiowania jakości pobieranego filmiku oraz lokalizacji, w której zostanie on zapisany. Domyślnie YTD Video Downloader zapisuje klipy w postaci plików FLV, jednak po zakończeniu procesu pobierania oferuje on możliwość konwersji do formatów MOV, MP4, 3GP, WMV, AVI lub MP3, kompatybilnych z iPodem, iPhonem, PSP, przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi oraz smartfonami. Do dyspozycji pozostają również funkcje, umożliwiające zmianę głośności dźwięku, a także wycinania z klipów wskazanych fragmentów. Narzędzie wyposażone zostało we wbudowany odtwarzacz, dający możliwość podglądu zapisanych plików FLV, bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania.

Wersja bezpłatna pomimo swojej sporej funkcjonalności posiada pewne ograniczenia w stosunku do edycji płatnej (Pro). Wprowadzają one m.in. limit pobieranych jednocześnie filmików, obniżają prędkość zapisu, a także nie dają możliwości automatycznego konwertowania klipów tuż po pobraniu.

