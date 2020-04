Pobierz p​rogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

YUMI (Your Universal Multiboot Installer) to niewielkie i darmowe narzędzie przeznaczone do tworzenia rozruchowych nośników USB, które zawierać mogą wiele systemów operacyjnych, programów antywirusowych, diagnostycznych itp. Jest bezpośrednim następcą narzędzia MultibootISO, oferując znacznie większe możliwości.

Wiele systemów operacyjnych bezpośrednio z USB

W odróżnieniu od swojego poprzednika, który bazował na narzędziu GRUB i umożliwiał tylko uruchomienie środowisk zapisanych jako pliki ISO, YUMI wykorzystuje dodatkowo syslinux do uruchomienia rozpakowanych dystrybucji zapisanych na nośniku przenośnym. Co istotne, narzędzie zapisuje wszelakie potrzebne pliki w specjalnym folderze, dzięki czemu możliwe jest dalsze wykorzystywanie dysku USB do przechowywania różnego typu danych użytkownika.

Nośniki ratunkowe z wieloma narzędziami

Tak przygotowany nośnik z oprogramowaniem okazać się może niezastąpiony, kiedy chcielibyśmy przetestować jakąś dystrybucję Linuksa, a nie chcemy jej jeszcze instalować lub nie posiadamy w komputerze napędu CD/DVD. Co więcej, pozwoli on nam zdiagnozować problemy, uniemożliwiające uruchomienie systemu, wykryć awarię sprzętu lub usunąć z komputera wirusy, które np. powodują nieprawidłowe działanie środowiska operacyjnego. Przy jego użyciu łatwo przywrócimy także wykonaną wcześniej kopię zapasową partycji lub dysku. Możliwości przygotowanego przy użyciu YUMI nośnika samostartującego zależą tak naprawdę od oprogramowania, jakie na nim umieścimy.

Obsługa YUMI jest bardzo prosta – zarówno proces uruchamiania oprogramowania, jak również umieszczania go na dysku USB nie powinien nikomu przysporzyć problemów. Narzędzie wyposażone zostało w funkcję, pozwalającą na automatyczne pobieranie z Internetu wybranych programów i dystrybucji Linuksa. Na liście możliwych do pobrania z poziomu YUMI systemów i programów znajdziemy takie pozycje jak Debian, Fedora, Mint, OpenSUSE, Puppy Linux, Ubuntu, Archlinux, Damn Small Linux, Knoppix, PCLinuxOS oraz AVG Rescue CD, Avira AntiVir Rescue CD, Dr.Web Live CD, Kaspersky Rescue Disk, Panda SafeCD, GParted, Partition Magic i wiele, wiele innych. Narzędzie dobrze radzi sobie również z obsługą systemów operacyjnych Windows.

Kluczowe cechy i funkcje narzędzia: