03.09.2016 10:11 • Recenzja do wersji 16.9.0.2763

Ja tam nie boję się przetestować Yandex, skoro virus total online daje zielone światło.

Dwa razy grubszy od Firefoxa. Trzy razy więcej od niego pamięci zeżarł, a dodałem mu dwa rozszerzenia.

Policzę mu jeszcze, że po angielsku.

Nie chciało mi się kombinować z dodawaniem polskiego słownika.

Nie zauważyłem niczego podejrzanego, czyli dziwnego ruchu sieciowego w systemie, czegoś więcej szpiegującego, niż jest załadowane na stronach w Firefoxie.



Kto dysponuje RAMem, jak najbardziej - niech trenuje Yandex, ale on nie jest pod XP, mimo, że wspiera ten system. Zawsze XP jest równoznaczne ze słabym komputerem. Nowe mobo, procesory, grafiki, SSD - to już nie są pod XP. A na słabiźnie, to wiadomo, że żadne Chrome, ani Opera się nie poniewiera, chyba, że stare i niebezpieczne wersje i głupie, bo nawet na YT jest tyle nowości i mądrości, że człowiek nie nadąża.