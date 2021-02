Yanosik dostał nowe ostrzeżenia: na autostradzie A2 dowiesz się, który odcinek odśnieżają

Udostępnij:

Yanosik wprowadził do aplikacji nowe ostrzeżenia, które powinny się spodobać kierowcom narzekającym na warunki drogowe z uwagi na padający śnieg. Aplikacja poinformuje, gdy na ich drodze będzie znajdować się pługopiaskarka, co z jednej strony obudzi czujność, a z drugiej – uświadomi, że dany fragment drogi jest właśnie odśnieżany. Jest jeden haczyk: mocno ograniczona dostępność.

Co interesujące, pozycja pługopiaskarek ma być na bieżąco aktualizowana na mapie, co pozwoli z wyprzedzeniem zorientować się, który fragment drogi został już odśnieżony. Jest to możliwe, bowiem nowe ostrzeżenia są wynikiem współpracy Yanosika z firmą Autostrada Wielkopolska S.A. – obecnie informacje o pługopiaskarkach będą widoczne tylko na autostradzie A2 i jedynie na odcinku Świecko-Konin.

Ostrzeżenia o pługopiaskarkach w Yanosiku, fot. materiały prasowe.

To jednak nie koniec ograniczeń, bowiem nowość wprowadzona została na tę chwilę tylko do Yanosika na Androida. Firma nie chwali się, czy i kiedy opcja trafi również na iOS-a, a mając na uwadze, że lada moment będzie połowa lutego, istnieją uzasadnione obawy, że właściciele iPhone'ów nie doczekają się tego udogodnienia w tym sezonie.

"Wszystkie funkcje, które wprowadzamy w naszej aplikacji mają ułatwiać podróżowanie i zmniejszać ryzyko wypadków (...)" – mówi Paweł Bahyrycz z Yanosik.pl. "Ponadto nasza aplikacja już nie po raz pierwszy informuje o dodatkowych zdarzeniach na autostradach. Użytkownicy otrzymywali ostrzeżenia chociażby o koszeniu traw, co zwiększało bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i ekip wykonujących prace porządkowe".

Aplikacja Yanosik na Androida i iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.