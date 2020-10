Yanosik kontra mandaty. Nowe ostrzeżenia nie tylko dla kierowców

Udostępnij:

Yanosik chce pomagać unikać mandatów i to nie tylko tych związanych bezpośrednio z kierowaniem samochodu. Twórcy zaktualizowali aplikację w taki sposób, by stanowiła dla użytkowników źródło bieżących informacji związanych z pandemią koronawirusa i obowiązującymi w tym czasie obostrzeniami. W praktyce wiedza ta może się przydać nie tylko w samochodzie, ale także poza nim.

Yanosik po aktualizacji będzie informować użytkowników o strefach, pomiędzy którymi się przemieszczają. Choć w chwili tworzenia niniejszego teksty cały kraj jest w tzw. "strefie czerwonej", docelowo zapewne nie wszędzie obostrzenia będą miały taki sam zakres, a co za tym idzie – w rożnych obszarach kraju będą obowiązywać inne zasady.

Yanosik oferuje nowe ostrzeżenia, fot. materiały prasowe.

"Mamy świadomość, że obecnie cała Polska objęta jest czerwoną strefą, a co za tym idzie - wszędzie w kraju obostrzenia są te same" – tłumaczy Paweł Bahyrycz z firmy Yanosik. "Nie oznacza to jednak, że nie warto o nich przypominać kierowcom. Dzięki naszej aplikacji kierujący pojazdami zostaną poinformowani np. o godzinach dla seniorów czy obowiązku noszenia maseczki. Jesteśmy przekonani, że niejeden kierowca, wsiadając do auta i odpalając naszą aplikację, przypomni sobie, że zapomniał zabrać z domu maseczkę lub że musi się pospieszyć z zakupami, bo za chwilę sklepy będą otwarte wyłącznie dla osób starszych" – dodaje.

Jak podaje Yanosik, opisywane ostrzeżenia dotyczące przemieszczania się pomiędzy strefami zostały dodane do aplikacji wraz z ostatnią aktualizacją. Użytkownicy Yanosika na Androidzie i iOS-ie, którzy korzystają z najnowszej wersji, mają już więc do nich dostęp.

Aplikacja Yanosik na Androida i iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.