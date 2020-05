Yanosik ma nową funkcję – pozwala szybciej znaleźć warsztaty z obsługą door-to-door

Udostępnij:

Yanosik otrzymał interesującą aktualizację, która jest szczególnie cenna w dobie trwającej pandemii koronawirusa. Do aplikacji trafił nowy filtr, który pozwala szybko znaleźć warsztaty samochodowe oferujące usługę door-to-door. Chodzi o możliwość oddania samochodu do serwisu bez konieczności wychodzenia z domu – pracownicy wybranego warsztatu sami przyjadą po pojazd, a po naprawie oddadzą pod dom klienta.

Nowa funkcja w Yanosiku dostępna jest po kliknięciu opcji dokąd jedziesz lub nawiguj. Wchodząc w zakładkę warsztaty, użytkownik może skorzystać z nowego filtra "door-to-door", który pojawia się obok obecnych – związanych między innymi z zawężaniem oferowanych serwisów do tych zajmujących się wulkanizacją czy instalacjami gazowymi. Ta sama funkcjonalność jest także dostępna z poziomu strony internetowej Yanosika.

Yanosik dostał aktualizację, po której wskazuje warsztaty z obsługą door-to-door, fot. Yanosik.

"Sytuacja, związana z epidemią skłoniła nas do wprowadzenia zmian, które odpowiadają na obecne potrzeby kierowców" – komentuje Julia Rachwalska z firmy Yanosik. "Większość Polaków zostaje w domach, by uniknąć zarażenia koronawirusem (...) Aby nie narażać naszych użytkowników na niebezpieczeństwo zakażenia postanowiliśmy wprowadzić usługę, która maksymalnie ogranicza ich kontakt z wieloma osobami. Dzięki opcji door-to-door, użytkownicy Yanosika mogą pozostać w swoich domach, a mechanik sam podjedzie pod wskazane miejsce i odbierze auto do naprawy".

Twórcy Yanosika już wcześniej dodawali do aplikacji funkcje, które powstały z myślą o pandemii koronawirusa. Jeszcze w marcu w programie pojawiła się baza wiedzy związana z objawami zarażenia oraz skrót, który pozwala szybciej włączyć nawigację do najbliższego szpitala zakaźnego.

Aplikacja Yanosik na Androida i iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.