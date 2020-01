27.12.2014 07:48 • Recenzja do wersji 2.9.9.20

Oczywiście można użyć zamiennie wtyczki do przeglądarki, lub IDM, ale nie każda przeglądarka

ma możliwość zainstalowania konkret wtyczek i nie każdy lubi IDM i jest gotów go kupić.

Do YouTube ten jest wówczas jak najbardziej praktyczny i przydatny. Określona domyślnie jakość 360p jest słuszna jak najbardziej ze względu na to, że na YouTube często pojawiają się coraz dłuższe materiały powyżej 2 - 3 godzin i takie zazwyczaj maja taką właśnie rozdzielczość, przestawienie się na wyższą, to tylko dwa kliki.

Spokojnie program radzi sobie z pobieraniem 10 - 20 plików jednocześnie, nowe pobieranie = start nowego okna i wklejenie linku i tak ilość pobierań = ilość otwartych okien programu. Jest nieco może klikania, ale wszystko jest proste. Jako podręczny przypięty do paska zadań przydaje się bez wątpienia i nie sprawia raczej kłopotów.