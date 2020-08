YouTube Music zamiast Muzyki Play. Stara aplikacja zniknie w grudniu 2020 r.

Udostępnij:

Google robi kolejny i w praktyce ostatni krok, aby zachęcić użytkowników do korzystania z aplikacji muzycznej YouTube Music. Dotychczasowi użytkownicy Google Muzyki Play mają jeszcze tylko kilka miesięcy, by przekonać się do nowszego rozwiązania. Muzyka Play zostanie bowiem wycofana z rynku, a proces rozpocznie się już w kolejnym miesiącu.

Jak poinformowano na blogu YouTube'a, począwszy od grudnia 2020 roku to YouTube Music będzie domyślną i jedyną aplikacją do streamingu muzyki oferowaną przez Google. Korzystający obecnie z Muzyki Play muszą się pogodzić z określonym już teraz końcem aplikacji i w razie potrzeby przenieść swoją muzykę do YouTube Music.

YouTube Music wygląda nowocześniej niż Google Muzyka Play, fot. Jakub Wątor.

Proces ten nie jest skomplikowany, a Google przedstawił szczegóły między innymi w krótkim tutorialu wideo. W praktyce wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, by przenieść między innymi kupioną muzykę czy listy odtwarzania. Aby aplikacja YouTube Music była bardziej atrakcyjna, Google planuje także szereg nowości. Wśród nich wspólne tworzenie playlist oraz odświeżenie interfejsu odtwarzacza.

Warto zaznaczyć, że YouTube Music sprawdza się także jako odtwarzacz samodzielnie wgranych plików do smartfona. Podobnie, jak w przypadku Muzyki Play, także tutaj dostępna jest integracja z Androidem Auto.

YouTube Music na Androida można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.