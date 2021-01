YouTube PWA istnieje, choć łatwo to przeoczyć – można już instalować

YouTube niepostrzeżenie zyskał aplikację progresywną i zachęca wszystkich do jej instalacji. Co zabawne, w niektórych przypadkach łatwo to przeoczyć, bowiem przeglądarka może zablokować wyskakujące okienko z tą informacją. YouTube PWA pozwoli szybciej trafić na ulubione kanały bez ręcznego otwierania przeglądarki.

Aplikacje progresywne to nic innego jak swego rodzaju połączenie możliwości przeglądarek i programów działających offline. Część niezbędnych do działania danych przechowywana jest na dysku komputera, dzięki czemu całość może działać nieco sprawniej.

Yes, most users are just beginning to see this, though it's been available to some for a few months now. :)