YouTube Song Downloader 2019 19.16

21.01.2012 14:37 • Recenzja do wersji 2012 8.3.4350.30250

Program byłby idealny, gdyby nie fakt że bez wiedzy użytkownika instaluje K-Lite Codec Pack w niższej wersji (6.04) bez względu czy się ma pakiet czy nie. Gdy się go ma degraduje zainstalowaną wersję. A gdy niema to nawet nie wiadomo która wersję pakietu by zainstalował. Po instalacji programu trzeba na nowo aktualizować kodeki.



Wykrywa niby nową wersję przy sprawdzeniu aktualizacji, po czym ją pobiera i przed zainstalowaniem usuwa obecną. Jednak po jej instalacji okazuje się, że zainstalowana wersja wcale nie jest nowsza! to sama która była poprzednio. Co więc zostało zaktualizowane ? :/ tu pytanie do producenta.



Polski interfejs jest co prawda choć ma małe niedoróbki.



Reklamy amazona w wersji bezpłatnej ? to chyba tylko to po prawej, gdzie producent zachęca do zakupu innego ich produktu do optymalizacji komputera (tu wszystko jest opisane po angielsku - stąd też domyślam się, że to właśnie ta reklama Amazona, bo innych nie znalazłem.



Ponadto przy wyłączaniu programu a czasem przy jego włączaniu, pojawia się denerwujący komunikat z prośbą o "napiwek", sprytnie napisali, że w nagrodę dają wersje Plus z dodatkowym przyciskiem do wyłączenia reklam i bez tego komunikatu. A co jeszcze oferuje prócz tego wersja Plus?? Tego nie wiadomo.



Gdy ten komunikat pojawi się przy uruchamianiu programu i wybierze się opcję Nie.... to program wyłączy się i trzeba go pobierać na nowo.



Po pobraniu pliku mp3 pisze, że pobrano go, a mimo tego jest on przetwarzany. Dopiero po zakończeniu przetwarzania pisze że zakończono zadanie czy jakoś tak.



Skoro to program do pobierania muzyki, opcja pobrania samego video (bez dźwięku WTF ?) i audio z wideo to z jednej strony zaprzeczenie przeznaczeniu programu a z drugiej lekka głupota producenta, bo nawet nie można wybrać jakiej jakości ma być plik wideo.



Ja produktom Abellsoftu podziękowałem na dobre za ich nachalność i instalację dodatkowych komponentów bez wiedzy i zgody użytkownika