YouTube bez reklam za darmo. Internauta ujawnił banalną sztuczkę

Jak to mawiają w internecie: "jeden prosty trik". Tak właśnie można określić to, na co wpadł jeden z użytkowników serwisu Reddit. Wystarczy mała zmiana w URL na YouTube, aby pozbyć się reklam.

YouTube to jeden z najpopularniejszych serwisów w internecie. Zarabia głównie na reklamach, chociaż od niedawna z pomocą abonamentu YouTube Premium można się ich pozbyć. Ewentualnie można korzystać z ad-blocków, ale jak się teraz okazuje, wcale nie trzeba. Użytkownik serwisu Reddit o pseudonimie "unicorn4sale" udowodnił to w swoim wpisie.

Jak wyłączyć reklamy na YouTube? Sposób jest banalnie prosty. Wystarczy po nazwie domeny, czyli "YouTube.com" wstawić kropkę. Przykładowy link powinien wyglądać zatem tak: "https://www.youtube.com./watch?v=2q9_ZEtuTR8". Funkcja działa zarówno w przeglądarkach desktopowych, jak i mobilnych.

W przypadku urządzenia mobilnego, wystarczy otworzyć serwis YouTube w przeglądarce, a następnie skorzystać z opcji "Wersja na komputer". Następnie zmieniamy link wedle schematu, a reklamy już się nie pojawią. Co więcej, kropki po nazwie domeny nie trzeba wstawiać po zmianie oglądanego wideo czy wyszukani innego hasła. Dopiero całkowite opuszczenie serwisu zmusi nas do ponownego wpisania kropki.

YouTube pewnie wkrótce zauważy ten błąd i go rozwiąże, więc korzystajcie, póki się da. Niewykluczone również, że prędzej czy później ktoś stworzy rozszerzenie do Google Chrome, które będzie automatycznie dopisywać kropkę bo wejściu na YouTube. Póki co nie wiadomo, co powoduje ten błąd.