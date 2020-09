YouTube może zapłacić nawet 2,5 miliarda funtów kary. Pozew trafił do sądu

Do sądu w Wielkiej Brytanii trafił pozew zawierający solidny zarzut przeciwko YouTube. Działacz na rzecz prywatności oskarża Google o świadome naruszenie przepisów i domaga się odszkodowania na rzecz każdej z ofiar. Każde dziecko lub rodzina mają otrzymać nawet 500 funtów brytyjskich.

Duncan McCann złożył pozew w Najwyższym sądzie Wielkiej Brytanii przeciwko serwisowi YouTube. Jest analitykiem w New Economics Foundation i zajmuje się poszukiwaniem nadużyć prywatności przez gigantów technologicznych. Aktualnie na jego oku znalazł się właśnie serwis YouTube.

Jak twierdzi Duncan McCann, YouTube w nieautoryzowany sposób wykorzystywał dane zebrane od milionów brytyjskich dzieci. Ten proces narusza przepisy UE oraz Wielkiej Brytanii związane z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, wprowadzonym przez Parlament Europejski i Radę UE. Tym samym, McCann zażądał, aby YouTube wypłacił od 100 do 500 funtów każdemu z brytyjskich dzieci, o których mowa. Łącznie 2,5 miliarda funtów.

