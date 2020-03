YouTube na Androida dostanie nowe ustawienia jakości filmów. Pomogą oszczędzać dane

Aplikacja YouTube'a na Androida, a w przyszłości zapewne także na iOS-a, może zostać wkrótce zaktualizowana o nowe ustawienia filmów. Chodzi o możliwość wskazania preferowanej jakości odtwarzania, co ma wpływ choćby na zużycie danych w przypadku przebywania poza zasięgiem Wi-Fi. Obecnie ustawienia te są bardziej ubogie i mniej precyzyjne.

Na nadchodzące zmiany zwrócił uwagę zespół z XDA Developers, który przeanalizował plik APK YouTube'a na Androida. Wśród łańcuchów znaków znaleziono teksty, które zasugerowały przygotowania do wdrożenia nowych ustawień związanych z domyślną jakością odtwarzanych filmów. Niedługo później domysły zostały dodatkowo potwierdzone na Twitterze przez Jane Manchun Wong zajmującą się inżynierią wsteczną.

YouTube is reportedly working on “Video quality preferences” (via @xdadevelopers) and this is what it looks like https://t.co/DsJ7O0SoWh pic.twitter.com/xpt2x5zPKa